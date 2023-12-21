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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

أم طفلتي فيديو خطف الأسانسير تخرج عن صمتها: لا أعرف شيئًا عن ابنتي «فيديوجراف»

أم طفلتي فيديو خطف
أم طفلتي فيديو خطف الأسانسير تخرج عن صمتها

فيديو خطف الأسانسير هو الأجدد في حوادث الخطف التي أثارت رعبًا فور نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، فبعدما شغل فيديو لخطف طفلتين الشارع المصري برمته خلال اليومين الماضيين، كشفت الأم معلومات جديدة.

فيديو خطف الأسانسير

هبة حسن، والدة الطفلتين جنا وحنين اللتين خدرتا داخل مصعد منزلهما، قالت في مقابلة مع "العربية" إنها وجدت واحدة من البنتين مخدرة في الشارع حين عادت من عملها على وجه السرعة إثر تلقيها خبر خطفهما.

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وأوضحت الأم أن جنا التي وجدتها مرمية في الشارع تبلغ من العمر 11 سنة، وتواجه أصلا مشاكل في التنفس، متسائلة "كيف تمكن الأب من فعل ذلك، وهو يدرك ما تعانيه".

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للمزيد حول حوادث الخطف وفيديو خطف الأسانسير الأحدث على مواقع التواصل الاجتماعي وماذا قالت الأم عن الحادث شاهد الفيديوجراف التالي:

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