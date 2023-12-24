جوري بكر تتفوق على «أبو عبيدة» في تريندات 2023.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

جوري بكر تتفوق على أبو عبيدة متحدث كتائب القسام في حركة المقاومة الفلسطينية حماس في تريندات 2023، في ظلّ حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ 76 يومًا، فعلى مدار عام 2023، اختلفت اهتمامات المصريين تجاه الشخصيات التي شغلت بالهم، بحيث تصدر كل منها المشهد في فترة بعينها.

أبو عبيدة وجوري بكر

بنهاية عام 2023، أعدّ محرك البحث جوجل قائمة بالشخصيات التي شغلت اهتمام المصريين على مدار السنة، بحسب "العين".

بالعودة إلى القائمة، تبيّن تفوق الفنانة المصرية جوري بكر على أبو عبيدة، الناطق الرسمي باسم كتائب القسام.

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