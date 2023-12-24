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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أغرب حمل وولادة في العالم.. أم تضع طفلين على يومين متتاليين «فيديوجراف»

تفاصيل أغرب حمل وولادة
تفاصيل أغرب حمل وولادة في العالم

خاضت امرأة، تجرية أغرب حمل وولادة في العالم، كأحد أحدث أخبار الغرائب.. حيث تمكنت امرأة أمريكية من ولاية ألاباما من الإنجاب مرتين في يومين متتاليين، بعد حمل نادر يعتبر “واحدًا في المليون” وبعد تعرّضها لعملية ولادة استغرقت 20 ساعة.

أغرب حمل وولادة في العالم

في تفاصيل أغرب حمل وولادة في العالم أنجبت كيلسي هاتشر، البالغة من العمر 32 عامًا، ابنتها الأولى يوم الثلاثاء، والثانية يوم الأربعاء في مستشفى جامعة ألاباما في برمنجهام، في أحدث أخبار الغرائب.

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ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، أعلنت هاتشر عن ولادة "طفليها المعجزة" على وسائل التواصل الاجتماعي كـ أغرب حمل وولادة في العالم، وأشادت بالأطباء الذين قاموا بالعملية بأنهم رائعون.

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