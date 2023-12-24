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ملايين في الهوا.. ما هو تطبيق «أوميجا برو» وكيف خدع أصحابه المصريين؟ «فيديوجراف»

تطبيق أوميجا برو
تطبيق أوميجا برو أحدث جرائم النصب الإلكتروني

تطبيق أوميجا برو .. أحدث جرائم النصب الإلكتروني، حيث أثار تطبيق أوميجا برو، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد النصب على عدد من المواطنين وسرقة أموالهم حتى تمكنت وزارة الداخلية من القبض على عصابة التطبيق.. فما القصة؟

تطبيق أوميجا برو

وفقًا لبيان وزارة الداخلية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب واحتيال إلكترونى والاستيلاء على أموالهم تحت زعم استثمارها لهم من قِبل القائمين على إدارة تطبيق إلكترونى تحت مسمى "أوميجا برو".

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للمزيد حول تطبيق أوميجا برو أحدث جرائم النصب الإلكتروني وماذا قالت عنه وزارة الداخلية شاهد الفيديوجراف التالي:

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