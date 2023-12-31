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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حورية فرغلي: معنديش صحاب في الوسط الفني.. وأمينة خليل تستعر من قرابتنا

صدى البلد

صرحت الفنانة حورية فرغلي، بأنها لا تمتلك أي أصدقاء من الوسط الفني، منوهة إلى أن الفنانة أمينة خليل لا تعترف بصلة القرابة التي تجمعهم سويا، قائلة: "قريبتي اللي مامتها تبقى بنت خالة أمي طالعة تقول معرفهاش وبتستعر".

وأوضحت "فرغلي"، خلال مداخلتها هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإعلامي عمرو الليثي هو من قام بسؤالها إذ كانت أمينة خليل قد سألت عنها وقت مرضها وبعد إجرائها للعمليات أم لا، و قد جاوبت بأنها لم تسألها عنها إطلاقا.

مرتين فقط

وأضافت "فرغلي"، أنها لم ترى أمينة خليل إلا مرتين فقط في حياتها و ذلك بسبب استقرارها و معيشتها بالخارج، معقبة: "أمينة جرحت أمي و مش فخورة أن أمي تبقى بنت خالة مامتها، ليه تزعلي أمي؟".

حورية فرغلي امينة خليل الوسط الفنى عمرو الليثي حورية فرغلي وأمينة خليل الفن

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