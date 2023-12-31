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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السكان في مناطق الصراع بالسودان يتركون منازلهم.. و25 شخص يحتاجون للمساعدة

صدى البلد

قال السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، إن ميليشيات الدعم السريع تسيطر على سبع ولايات في السودان والجيش السوداني يدافع بشكل نشط وفعال أمام تقدم الدعم السريع.

 وأشار “حليمة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن هناك احتمالات لصدام آخر في الولاية الشمالية علما بأن الدعم السريع يلقى دعم وامكانيات ودعم خارجي من بعض دول المنطقة.

وأضاف “حليمة”، أن الجيش السوداني ما زال يقاوم بعمليات عسكرية دفاعية ضد ميليشيات الدعم السريع التي تتحرك في بعض الولايات وسط صراع مسلح بين الطرفين.

وأشار، إلى أن هناك معلومات عن عمليات عسكرية من خلال ضربات جوية يقوم بها الجيش السوداني في الخرطوم ضد الدعم السريع، لافتا إلى أن هناك حديث عن قيام مقاومة شعبية ضد الدعم السريع في العديد من الولايات لمواجهة أي تقدم للدعم السريع خاصة في الولايات الشمالية وشرق السودان.
 

زيادة المأساة الإنسانية للنازحين

وتابع، أن جميع السكان بهذه المناطق يتركوا منازلهم، وبالتالي تزداد المأساة الإنسانية للنازحين، مؤكدا على وجود عجز شديد في الأوضاع الإنسانية و في معالجتها، و التي تقدر بحوالي 25 مليون شخص بحاجة إلى هذه المساعدات.

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