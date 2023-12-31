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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

أول معيد جامعي في مصر من أبناء دور الرعاية يحصل علي الماجستير بجامعة الزقازيق|شاهد

صدى البلد

حصل الباحث الدكتور "عبد الله شكري موسى محمد" المعيد بكلية التربية الرياضية بنين جامعة الزقازيق علي درجة الماجستير بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف ، عن رسالته والتي جاءت بعنوان "تأثير برنامج باستخدام النمذجة المعززة بتقنية الهولوجرام على تحسين أداء سباحة الزحف على البطن للبراعم".

تكونت لجنة المناقشة برئاسة الدكتور طارق محمد ندا أستاذ السباحة المتفرغ ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث الأسبق بكلية التربية الرياضية بنين جامعة الزقازيق (مشرفاً)، الدكتور طارق مهدي عطية أستاذ السباحة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية بنين جامعة الزقازيق (مناقشاً)، الدكتور أحمد عبد العظيم عبد الحميد أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية بنين جامعة الزقازيق (مشرفا)، الدكتور ولاء محمد كامل أستاذ مساعد بقسم الرياضات المائية والمنازلات بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة السادات، الدكتور أحمد محمد عبدالله مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية بنين جامعة الزقازيق (مشرفاً)، التي قررت منحة الدرجة بامتياز مع مرتبة الشرف.

جدير بالذكر ان الدكتور "عبد الله شكري" هو أحد أبناء دار المدينة المنورة لرعاية الأيتام ويعد أول معيد بجامعة الزقازيق من أبناء دور رعاية الأيتام ويتمتع بحب جميع أصدقاءه وزملائه سواء داخل الجامعة او من أبناء دار الرعاية ويشهد له الجميع بحسن الخلق والإجتهاد.

ومن جانبها فقد أصدرت مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الشرقية برئاسة "عبد الحميد الطحاوي" وكيل الوزارة بيانا جاء فيه..يتقدم عبدالحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية وجميع العاملين بمديرية التضامن الاجتماعى بالتهنئة للدكتور عبدالله شكري موسي لحصولة علي الماجستير من كلية تربية رياضية جامعة الزقازيق  حيث تم مناقشه رسالة الماجيستير ،من احد النماذج المشرفة لأبناء دور الرعاية في محافظة الشرقية لاول معيد جامعي في مصر من أبناء الرعاية كريم النسب من أبناء دار المدينة المنورة بالعاشر من رمضان ، عبد الله شكري موسي محمد المعيد بكلية التربية الرياضية بنين جامعة الزقازيق .

وحيث حفلت القاعة بالحضور الكريم من طلبة الجامعة وأخوة عبد الله من الشباب من أبناء دار رعاية الأيتام متخذين من عبد الله مثلا وقدوة يحتذي بها وقد حضر المناقشة ممثلا عن التضامن الاجتماعي بالشرقية ومحمد راتب مسؤول مؤسسات الرعاية ورئيس فريق التدخل السريع المحلي بالشرقية والدكتورة فاتن فتحي أحمد مسؤول الطفولة وعضو فريق التدخل السريع المحلي وسيد عثمان مدير دار المدينة المنورة بالعاشر من رمضان.

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التربية الرياضية للبنات التربية الرياضية التضامن الاجتماعي الزقازيق العاشر من رمضان المدينة المنورة بمحافظة الشرقية جامعة الزقازيق دراسات العليا والبحوث

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