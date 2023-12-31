محافظ الغربية: تحويل سوق عشوائية ضمن مسار العائلة المقدسة لطريق حضاري بـ6 أشهر

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، أن المحافظة استطاعت تحويل السوق العشوائية التي يقع ضمن مسار العائلة المقدسة إلى مسار حضاري في أقل من 6 أشهر، مشيرا إلى أن أعمال التطوير شملت تنفيذ جميع الأعمال التي تحقق جمال الرؤية البصرية للمسار.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ اليوم، الأحد، لمسار العائلة المقدسة ومحيط كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود لمتابعة الاستعدادات لعيد الميلاد المجيد.



وقال محافظ الغربية إنه تم طلاء واجهات المباني المطلة على المسار، وتوحيد اللافتات وواجهات المحال، ورصف الطريق كاملا بالإنترلوك بطول 250 مترا، وبعرض 11 مترا، وتجميل الميدان الرئيسي، وتجديد كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب، وتجديد واجهة مسجد البدراوي وتركيب كاميرات مراقبة بطول الشارع.

وبدأت الجولة بتفقد مسار العائلة المقدسة بسمنود، والذي يعد المحطة الخامسة للرحلة المقدسة، حيث مكثت فيها السيدة العذراء والسيد المسيح 17 يوما قبل استئناف رحلتهما، ومحافظة الغربية كانت أولى المحافظات التي انتهت من تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود.

ووجه المحافظ - خلال تفقده محيط كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب - بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري طوال فترة الأعياد، كما وجه بدهان البلدورات وأعمدة الإنارة، وقص وتهذيب الأشجار في محيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها.

كما وجه رؤساء الأحياء ونوابهم بالتواجد المستمر في الشارع والتنسيق الكامل والمستمر مع الأجهزة الأمنية لحين انتهاء فترة الأعياد.

وأكد المحافظ استمرار الجولات الميدانية لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد الميلاد المجيد، مشيرا إلى أن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة للاطمئنان على جاهزية جميع الشوارع لاستقبال العام الميلادي وعيد الميلاد المجيد.

