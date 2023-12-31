العام الجديد.. أكثر وأسوأ الأبراج حظا في 2024

ساعات قليلة تفصلنا عن العام الجديد 2024 ، ويهتم العديد من الأشخاص بمتابعة الأبراج وحظك اليوم، وفي هذا التقرير، نقدم لكم أكثر الأبراج حظا، وأسوأ الأبراج حظا أيضا خلال عام 2024.

الأبراج الأكثر حظا في 2024

في هذا العام يكون مواليد برج القوس والجدي والجوزاء من الأبراج الأكثر حظاً للعام الجديد 2024، كما أن هناك فرصا جيدة للزواج لهذه الأبراج؛ مما سيحسن حياتهم.

كما أن أبراج الحمل والثور والدلو، سيكون عاما مليئا بالحب والاستقرار ووجود زواج أو الاقتراب من شريك العمر والدخول فى مشاريع استثمارية.

الأبراج الأسوأ حظا في 2024

الجوزاء

قد يجد الجوزاء، الذي يحكمه عطارد، سوء الحظ رفيقه في عام 2024.

كما تشير الطاقات الكونية، إلى حاجة مواليد الجوزاء إلى التنقل بحذر والتفكير في القرارات بدقة.

ويمكن أن يواجه برج الميزان، تحديات في موازنة ميزان الحظ الكوني، كما يجب على مواليد برج الميزان إعادة تقييم الأولويات واتخاذ خيارات واعية.