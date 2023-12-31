آرسنال يعلن تشكيل فريقه أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال عن الدفع بثنائي الفريق كاي هافرتز وإيدي نيكيتاه في التشكيل الأساسي المقرر أن تخوض المواجهة أمام فولهام في الدوري الانجليزي.

وجاءت تشكيلة فريق أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: جاكوب كيور، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، بن وايت

الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافرتز

الهجوم: جابرييل مارتينيلي، إيدي نيكيتاه، بوكايو ساكا

ويتواجد جابرييل جيسوس على مقاعد البدلاء، بينما يجلس محمد النني على مقاعد البدلاء قبل انتقاله إلى معسكر منتخب مصر.

ويحتل أرسنال المركز الرابع مؤقتًا برصيد 40 نقطة، فيما يتجمد رصيد فولهام عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.