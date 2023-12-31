نقابة المحامين تبدأ تجديد الكارنيهات والبطاقات العلاجية لأعضائها لعام 2024

بدأت نقابة المحامين، عمليات تجديد بطاقة العضوية والبطاقة العلاجية للمحامين لعام 2024، وذلك في النادي النهري للمحامين بالمعادي، على أن تنطلق أعمال التجديدات، واستخراج الكارنيهات، والبطاقة العلاجية من النقابات الفرعية، بدءا من الغد الإثنين، 1 يناير 2024.

وشهدت عمليات استخراج الكارنيهات، والبطاقة العلاجية، سهولة شديدة؛ حيث لا يستغرق المحامي أكثر من 10 دقائق لاستخراج البطاقات، ويرجع هذا التيسير إلى نظام الميكنة التي طبقها النقيب العام عبد الحليم علام، منذ العام الماضي.

ودونت النقابة العامة على كارنيهات المحامين لعام 2024 تنبيهًا مكتوب على ظهر الكارنيه، بوجوب مراعاة المواد «49، 50،50 مكرر» من قانون المحاماة، والتي تنص على حصانة المحامي، وهذه في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين.

جدير بالذكر أن الاكتفاء بطباعة تاريخ العام على كارنيه العضوية من خلال ماكينات النقابة؛ يوفر أموالا طائلة كانت تهدر بسبب فائض الكارنيهات التي كان يتم إعدامها في السابق، نتيجة طباعة تاريخ العام على الكارنيهات مسبقًا قبل استخدامها.

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