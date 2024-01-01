أفضل 5 موبايلات تشتريهم دلوقتي..بأعلى مواصفات

مع إطلاق العديد من الهواتف الذكية الجديدة في عام 2023، كان من الصعب تحديد أفضل 5 موبايلات. ومع ذلك، بناءً على الأداء والميزات والسعر، إليك قائمة بأفضل 5 موبايلات في 2023:

1. Samsung Galaxy S23 Ultra

يعد Samsung Galaxy S23 Ultra أحد أفضل الهواتف الرائدة التي يمكنك شراؤها في عام 2023. يتميز بشاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة بدقة QHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Snapdragon 8 Gen 2، وكاميرا رباعية العدسة بدقة 108 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

2. Apple iPhone 14 Pro Max

يعد Apple iPhone 14 Pro Max أيضًا أحد أفضل الهواتف الرائدة التي يمكنك شراؤها في عام 2023. يتميز بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة Super Retina XDR ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج A16 Bionic، وكاميرا ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجابكسل، وبطارية بسعة 4352 مللي أمبير في الساعة.

3. Google Pixel 7 Pro

يعد Google Pixel 7 Pro أحد أفضل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android يمكنك شراؤها في عام 2023. يتميز بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة QHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Google Tensor Gen 2، وكاميرا ثلاثية العدسة بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

4. OnePlus 10 Pro

يعد OnePlus 10 Pro أحد أفضل الهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة التي يمكنك شراؤها في عام 2023. يتميز بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة QHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Snapdragon 8 Gen 1، وكاميرا ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

5. Xiaomi 12S Ultra

يعد Xiaomi 12S Ultra أحد أفضل الهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة التي يمكنك شراؤها في عام 2023. يتميز بشاشة AMOLED مقاس 6.73 بوصة بدقة QHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Snapdragon 8+ Gen 1، وكاميرا رباعية العدسة بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية بسعة 4860 مللي أمبير في الساعة.

Xiaomi 12S Ultra

العوامل التي تم أخذها في الاعتبار

عند تحديد أفضل 5 موبايلات في 2023، تم أخذ العوامل التالية في الاعتبار:

• الأداء: تم تقييم أداء الهواتف بناءً على المعالج وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة التخزين.

• الميزات: تم تقييم الميزات بناءً على الشاشة والكاميرا والبطارية والصوت ودعم 5G.

• السعر: تم تقييم السعر بناءً على ميزات الهاتف وأداءه.

الخلاصة

تتميز هذه الهواتف بأفضل المواصفات والميزات المتاحة في عام 2023. إذا كنت تبحث عن هاتف بأداء استثنائي وأحدث الميزات، فإن أيًا من هذه الهواتف هو خيار رائع.