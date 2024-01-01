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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ترامب يحذر العالم: "كساد عظيم" جديد لسوق الأسهم قريبا

صدى البلد

تناولت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، تحذيره من احتمالية وقوع "كساد عظيم" جديد في سوق الأسهم. 

جاءت تلك التصريحات في منشور لترمب على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، حيث أشار إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة سيتعرض لانهيار كامل في حال عدم عودته إلى البيت الأبيض في العام المقبل.

وفقا لموقع “روسيا اليوم” كتب ترمب بحروف كبيرة: "سوق الأسهم مرتفع فقط لأن الناس يتوقعون فوزي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. إذا لم أفز، فإن توقعاتي هي أننا سنشهد 'انهيارًا' في سوق الأسهم أسوأ من أزمة عام 1929 - كساد عظيم!!!".

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وأضاف ترامب أن الشيء الوحيد الذي يحافظ على اقتصاد البلاد "على قيد الحياة" هو ما تم تحقيقه خلال فترة رئاسته. كما انتقد ترامب سياسة الرئيس جو بايدن، مشيرًا إلى أن التضخم العالي قد أدى إلى تدمير القدرة الشرائية للمستهلك.

تصريحات ترامب المثيرة للجدل

وأشار ترامب إلى أن إحصائيات التضخم الرسمية التي تصدرها إدارة بايدن تقلل من حقيقة الأرقام بنسبة تقارب النصف، مشيرًا إلى أن طريقة قديمة لقياس التضخم كانت تشير إلى ارتفاع يصل إلى 30%. وفعليًا، شهدت أمريكا ارتفاعًا قياسيًا في التضخم تحت حكم بايدن، على الرغم من انخفاضه في وقت لاحق.

وتجدر الإشارة إلى أن انهيار سوق الأسهم في عام 1929 أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وانتشارها في جميع أنحاء العالم، حيث شهدت قيمة مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضًا بنسبة 89% على مدار ثلاث سنوات، واستغرقت الاستعادة الكاملة للاقتصاد الأمريكي عقودًا. 

ويعزى حدوث تلك الأزمة إلى عوامل عدة، بما في ذلك الاحتكار المفرط ورفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي ظل هذه التصريحات، يتساءل الكثيرون عن مدى صحة توقعات ترمبعن وقوع "كساد عظيم" جديد في سوق الأسهم. فمن جهة، يتجاهل البعض تلك التصريحات ويعتبرها مجرد تهديدات سياسية، في حين يعتبرها آخرون إشارة لمخاطر اقتصادية قادمة.

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