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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار شيري تيجو 8 موديل 2024 بعد الأوفر برايس

وسائل الأمان بـ
وسائل الأمان بـ شيري تيجو 8 موديل 2024

يقدم الصناع الصيني بالسوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024، ومع بداية العام الجديد ارتفعت اغلب الإصدارات الجديدة بسبب الاضطرابات التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي وكان منها عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ومنها الرقائق الإلكترونية .

وسائل الأمان بـ  شيري تيجو 8 موديل 2024

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ومن ضمن السيارات التي ارتفع سعرها شيري تيجو 8 موديل 2024، وتنتمي شيري تيجو 8 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

- محرك شيري تيجو 8 موديل 2024 :

وسائل الأمان بـ  شيري تيجو 8 موديل 2024

عزم دوران سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 يصل الي 210 نيوتن/متر، وتخرج قوة 145 حصان، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 51 لتر ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو .

- وسائل الأمان بـ  شيري تيجو 8 موديل 2024 :

وسائل الأمان بـ  شيري تيجو 8 موديل 2024

زودت سيارة  شيري تيجو 8 موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، ESP، ووسائد هوائية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكترونى، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

- أسعار أسعار شيري تيجو 8 موديل 2024 بعد الأوفر برايس :

وسائل الأمان بـ  شيري تيجو 8 موديل 2024


الفئة الأولي من سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 الـ 5 راكب تباع بسعر مليون و 125 ، بدلا من مليون و 25 ألف جنيه بعد الأوفر برايس 
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الفئة الثانية من سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 الـ 5 راكب يصل سعرها الي مليون و 200 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 85 ألف جنيه بعد الأوفر برايس 
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الفئة الثالثة من سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 الـ 7 راكب تباع بسعر مليون و 175 ألف جنيه بدلا من مليون و 70 ألف جنيه بعد الأوفر برايس 
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الفئة الرابعة من سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 الـ 7 راكب يصل سعرها الجديد الي مليون و 200 ألف جنيه، بدلا من مليون و 130 ألف جنيه بعد الأوفر برايس 
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