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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حصاد 2023.. سيارات صينية ظهرت خلال 2023 بمليون جنيه

حصاد 2023 ..سيارات
حصاد 2023 ..سيارات صينية ظهرة خلال 2023 بمليون جنيه

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات التي يقدمها الصانع الصيني بمصر، وتوافرت تلك الإصدارات بكثرة لما بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة وحديثة يحتاج اليها المواطنون، لتسهل عملية القيادة عليهم ، بالإضافة الى قضاء احتياجاتهم بسهولة.. ومن ضمن السيارات الصينية المعروضة للبيع بالسوق المصري موديل 2024 جي أي سي جى اس 3 امزوم ، وساوايست DX5 ، وشيرى تيجو 3 .

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- جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2024 :

تنقل قوة سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2024 من المحرك الى العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتخرج عزم دوران يصل الى 270 نيوتن/متر، وقوة 177 حصانا، وتصل سعة خزان وقودها الى 47 لترا.

سعر جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2024

- سعر جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2024 :

الفئة الأولى من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2024 تباع بسعر 990 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2024 يصل سعرها الى مليون و50 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2024 يصل سعرها إلى مليون و110 آلاف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2024 تباع بسعر مليون و200 ألف جنيه .

- شانجان سى اس 55 بلس موديل 2024:


زودت سيارة شانجان سى اس 55 بلس موديل 2024 بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتخرج عزم دوران يصل الى 300 نيوتن/متر، وبها قوة تصل الى 185 حصانا، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سعة خزان وقودها الى 55 لترا.

- أسعار شانجان سى اس 55 بلس موديل 2024 :

أسعار شانجان سى اس 55 بلس موديل 2024

الفئة الأولى من سيارة شانجان سى اس 55 بلس موديل 2024 يصل سعرها الى مليون و15 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الى مليون و90 ألف جنيه، والفئة الثالثة تباع بسعر مليون و140 ألف جنيه.

- ساوايست DX5 موديل 2024 :

قوة سيارة ساوايست DX5 موديل 2024 تصل الى 156 حصانا، وبها عزم دوران 225 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سعة محركها الى 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 45 لترا.

سعر ساوايست DX5 موديل 2024 بالسوق المصري

- سعر ساوايست DX5 موديل 2024 بالسوق المصري:

تتوافر سيارة ساوايست DX5 موديل 2024 بسوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الى 860 ألف جنيه .

- جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 :

عزم دوران سيارة جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 يصل الى 140 نيوتن/متر، وبها محرك بسعة 1500 سي سي ، وتصل قوة السيارة الى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك من فئة CVT، وبها قوة 103 أحصنة.

 أسعار جيلي جى اكس 3 برو  موديل 2024 بالسوق المحلي

- أسعار جيلي جى اكس 3 برو  موديل 2024 بالسوق المحلي :

تأتي سيارة جيلي جى اكس 3 برو  موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها الرسمي 779 ألف جنيه.

- شيري تيجو 3 موديل 2024 :

سرعة شيرى تيجو 3 موديل 2024 القصوى تصل الى 180 كم/ساعة، وتخرج قوة 125 حصانا، وعزم دوران 160 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك ، وتحتاج شيرى تيجو 3 لـ 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- سعر شيري تيجو 3 موديل 2024 بمصر :

سعر شيرى تيجو 3 موديل 2024 بمصر

شيرى تيجو 3 موديل 2024 تباع بسعر 765 ألف جنيه للفئة الوحيدة المتوافرة وبدون زيادات سعرية.

جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2024 شانجان سى اس 55 بلس موديل 2024 ساوايست DX5 موديل 2024 DX5 سى اس 55 بلس جى اكس 3 برو جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 شيري تيجو 3 موديل 2024

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