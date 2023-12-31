شاهد| نيسان إكس تريل e-Power الهجينة بمصر

خلال الفترة القامة سيتوافر بمصر سيارة نيسان إكس تريل e-Power الهجينة ، وستعتمد نيسان تريل علي تقنية نيسان المستقبلية ، وتنتمي إكس تريل e-Power لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

مواصفات نيسان إكس تريل e-Power الهجينة

- محرك نيسان إكس تريل e-Power الهجينة :

ستحصل سيارة نيسان إكس تريل e-Power الهجينة علي قوتها من محرك 3 سلندر سعه 1500 سي سي ، ومزودة بشاحن توربيني لشحن البطارية .

مواصفات نيسان إكس تريل e-Power الهجينة

ستأتي سيارة نيسان بنظام e-Power الهجين ، وتظلق عليه الشركة المصنعة اسم e-4orce ن وذلك يعني أن جميع العجلات الأربع يتم دفعها بواسطة محرك كهربائي إضافي في الخلف، بدلاً من محرك واحد فقط في الأمام.

- الدفع الرباعي من إكس تريل e-Power الهجينة :

مواصفات نيسان إكس تريل e-Power الهجينة

تحصل إصدارات الدفع الرباعي من إكس تريل e-Power الهجينة علي قوتها من محركين، واحد على كل محور، حيث يوفر المحرك الأمامي قوة 150 كيلووات وينتج عزم دوران يصل الي 330 نيوتن/متر والمحرك الخلفي ينتج 100 كيلووات و عزم أقصي للدوران 95 نيوتن/متر ، ومتصل بمحرك بنزين (VC-Turbo) ينتج قوة 106 كيلووات و عزم دوران 250 نيوتن/متر.

- مواصفات نيسان إكس تريل e-Power الهجينة :

مواصفات نيسان إكس تريل e-Power الهجينة

تحتوي سيارة نيسان إكس تريل e-Power الهجينة علي العديد من التكنولوجيات الجديدة منها، شاشة عرض مقاس 12.3 بوصة، وشاشة لنظام المعلومات والترفيه مقاس 12.3 بوصة، وبها خاصية التعرف على الصوت، وشاشة عرض رأسية مقاس 10.8 بوصة، وبها نظام صوت فاخر من شركة Bose، وبها كاميرا للسلامة 360 درجة، وخدمة مكالمات SOS، ومصابيح أمامية LED .