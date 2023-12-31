عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| نيسان إكس تريل e-Power الهجينة بمصر

مواصفات نيسان إكس
مواصفات نيسان إكس تريل e-Power الهجينة

خلال الفترة القامة سيتوافر بمصر سيارة نيسان إكس تريل e-Power الهجينة ، وستعتمد نيسان تريل علي تقنية نيسان المستقبلية ، وتنتمي  إكس تريل e-Power لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

مواصفات نيسان إكس تريل e-Power الهجينة 

نيسان صني الفئة الثانية أوتوماتيك بحالة الزيرو.. تباع بهذا السعر

نيسان قشقاي تظهر من جديد بزيادات سعرية

- محرك نيسان إكس تريل e-Power الهجينة :

ستحصل سيارة نيسان إكس تريل e-Power الهجينة علي قوتها من محرك 3 سلندر سعه 1500 سي سي ، ومزودة بشاحن توربيني لشحن البطارية .

مواصفات نيسان إكس تريل e-Power الهجينة 

ستأتي سيارة نيسان بنظام e-Power الهجين ، وتظلق عليه الشركة المصنعة اسم e-4orce ن وذلك يعني أن جميع العجلات الأربع يتم دفعها بواسطة محرك كهربائي إضافي في الخلف، بدلاً من محرك واحد فقط في الأمام.

- الدفع الرباعي من إكس تريل e-Power الهجينة :

مواصفات نيسان إكس تريل e-Power الهجينة 

تحصل إصدارات الدفع الرباعي من إكس تريل e-Power الهجينة علي قوتها من محركين، واحد على كل محور، حيث يوفر المحرك الأمامي قوة 150 كيلووات وينتج عزم دوران يصل الي 330 نيوتن/متر والمحرك الخلفي ينتج 100 كيلووات و عزم أقصي للدوران 95 نيوتن/متر ، ومتصل بمحرك بنزين (VC-Turbo) ينتج قوة 106 كيلووات و عزم دوران 250 نيوتن/متر.

- مواصفات نيسان إكس تريل e-Power الهجينة :

مواصفات نيسان إكس تريل e-Power الهجينة 

تحتوي سيارة نيسان إكس تريل e-Power الهجينة علي العديد من التكنولوجيات الجديدة منها، شاشة عرض مقاس 12.3 بوصة، وشاشة لنظام المعلومات والترفيه مقاس 12.3 بوصة، وبها خاصية التعرف على الصوت، وشاشة عرض رأسية مقاس 10.8 بوصة، وبها نظام صوت فاخر من شركة Bose، وبها كاميرا للسلامة 360 درجة، وخدمة مكالمات SOS، ومصابيح أمامية LED .

 

 

نيسان نيسان اكس تريل إكس تريل e-Power نيسان إكس تريل e-Power e-power e-Power الهجينة إكس تريل e-Power الهجينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. خبير يوضح

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | حقيقة الزيادة الجديدة

مصر تقرر منع سفر القاصر تحت 18 عامًا بمفرده.. ما السبب؟

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

موضوعات متعلقة

بمليون ونصف.. مواصفات بيجو 2008 موديل 2024

سيارة الرئيس بوتين للبيع بـ 868 ألف جنيه.. تفاصيل

أسعار جي إيه سي GS3 إم زوم 2024 بالسعودية

روبوت تسلا يهاجم أحد مهندسي الشركة| تفاصيل

شاهد| فورد F-150 Raptor R البيك آب 2024

ما علاقة أدوية الإنفلونزا بحوادث السيارات؟ تفاصيل

نصائح هامة لشراء سيارة مستعملة بحالة جيدة | تفاصيل

سعر فيات تيبو 2024 بالأوفر برايس الجديد| صور

ترشيحاتنا

وزير العمل: الدولة تولي اهتماما كبيرا لرعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج

«الصحفيين الفلسطينيين»: لا يوجد مكان آمن في غزة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية|فيديو

مولات وسينمات وكنائس.. احتفالات ليلة رأس السنة في حماية الشرطة بالجيزة

مصرع 22 شخصًا جراء سيول في جنوب أفريقيا

الدواء: الأطفال أكثر عرضة للإصابة بعدوى الأذن الوسطى عن البالغين

نجم الكرة المصرية السابق يعلق على قائمة المنتخب المشاركة بأمم أفريقيا 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

وصول الفرقاطة «القدير» من طراز MEKO-A200 إلى قاعدة الإسكندرية إيذاناً بانضمامها للقوات البحرية.. فيديو وصور

ملابس شتوية جريئة.. منة فضالي تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

قصير ومكشوف.. إعلامية مشهورة بفستان قصير سعره خرافي تشعل السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

وصول الفرقاطة «القدير» من طراز MEKO-A200 إلى قاعدة الإسكندرية إيذاناً بانضمامها للقوات البحرية.. فيديو وصور

أثار سخط السعوديين.. غضب عارم بسبب معتمر مصري يغني لأم كلثوم أمام الكعبة

اعرف مين العروسة.. رامى عياش يتزوج للمرة الثانية

بعد رحيلها.. القصة الكاملة لصاحبة أول توكيل في مصر للتبرع بالأعضاء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ