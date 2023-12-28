أحدث أسعار نيسان سنترا 2024 في مصر

تقدم العلامة التجارية اليابانية نيسان باقة من أقوى السيارات الجديدة بالسوق المصري من أشهرها نيسان سنترا الجديدة موديل 2024 ، وتقدم من خلال فئتين هما BASE و UPPER .

أسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2024

نيسان سنترا موديل 2024 فئة BASE بقيمة تصل الى 821,000 جنيه

نيسان سنترا موديل 2024 فئة UPPER بقيمة تصل الى 849,000 جنيه

قياسات وأبعاد السيارة نيسان سنترا موديل 2024

الطول الكلي: 4.615 متر

العرض الكلي: 1.760 متر

الارتفاع الكلي: 1.495 متر

ارتفاع السيارة عن الأرض: 165 مم

قاعدة العجلات: 2.700 متر

سعة صندوق السيارة: 510 لتر

مواصفات السيارة نيسان سنترا موديل 2024

حصلت السيارة نيسان سنترا موديل 2024 بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 118 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، وناقل سرعات أوتوماتيك من نوع CVT، و 154 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، ومنظومة جر أمامي للعجلات.

تتسارع السيارة نيسان سنترا موديل 2024 عندما تنطلق من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية بلغت 10.9 ثانية، و السرعة القصوى نحو 180 كيلومتر في الساعة.

تأتي نيسان سنترا موديل 2024 بمنظومة التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، بالإضافة إلى خاصية دعم المكابح BA، إلى جانب تجهيزات أخرى مثل مرايات جانبية كهربائية، كهربائي التحكم.

كما تتوفر السيارة نيسان سنترا موديل 2024 بمكابح مانعة للانغلاق ABS، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار مانع للسرقة، وكاميرا خلفية وحساسات ركن لسهولة الاصطفاف، وزجاج كهربائي.