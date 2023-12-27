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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار شانجان UNI-T موديل 2024 الجديدة

مواصفات شانجان يوني
مواصفات شانجان يوني تي موديل 2024

سوق السيارات المصري يتوافر به عدد كبير من طرازات الصانع الصيني ، وتوافره تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، ومن ضمن السيارات التي تتواجد حاليا بالسوق المصري رغم الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي شانجان UNI-T موديل 2024 الجديدة ، وتنتمي شانجان UNI-T لفئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات شانجان يوني تي موديل 2024

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- مواصفات شانجان يوني تي موديل 2024 :

زودت سيارة شانجان يوني تي موديل 2024 بالعديد من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، 6 وسائد هوائية، ووسائد ستائرية، ونظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، وبها نظام للتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، ونظام التحكم في المرتفعات HAC، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESC، ونظام تعزيز اتزان السيارة ، وبرنامج التوازن عند المنحدرات DAC، ونظام مساعد الركن.

مواصفات شانجان يوني تي موديل 2024

بالإضافة الي أن  شانجان UNI-T موديل 2024 الجديدة تحتوي أيضا علي شاشة عدادات مقاس 10.3 بوصة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 10.3 بوصة، وبها خاصية توصيل الهاتف الذكي Apple CarPlay وAndroid Auto، وبها شاحن لاسلكي للهواتف الذكية Wireless Charger.، وتكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق.

- أبعاد  شانجان UNI-T موديل 2024 الجديدة :

مواصفات شانجان يوني تي موديل 2024

تأتي سيارة  شانجان UNI-T موديل 2024 الجديدة بطول 4515 مم، وعرض 1870 مم، وارتفاع 1565 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2710 مم .

- محرك شانجان يوني تي موديل 2024 :

مواصفات شانجان يوني تي موديل 2024

قوة سيارة شانجان يوني تي موديل 2024 تصل الي 177 حصان، وذلك بفضل استخدامها لمحرك سعه 1500 سي سي ، ويصل عزم دورانها الي 300 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سيارة شانجان يوني تي لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 7.9 ثانية .

- أسعار شانجان UNI-T موديل 2024 الجديدة  :

الفئة الأولي من سيارة شانجان UNI-T موديل 2024 الجديدة تباع بسعر مليون و 125 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي مليون و 200 ألف جنيه، الفئة الثالثة سعرها مليون و 290 ألف جنيه .

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