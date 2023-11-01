سعر شانجان CS95 موديل 2024 الفيس ليفت بالسعودية

كشفت شركة شانجان الصينية عن طرازها الجديد شانجان CS95 موديل 2024 الفيس ليفت بالسعودية ، وتنتمي شانجان CS95 الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتحتوي علي العديد من تجهيزات الراحة والأمان المتطورة ، وتظهر شانجان CS95 بتصميم جديد أكثر جرأة وقوة .

شانجان CS95 موديل 2024 الفيس ليفت بالسعودية

- محرك شانجان CS95 موديل 2024 :

شانجان CS95 موديل 2024 الفيس ليفت بالسعودية

تحصل سيارة شانجان CS95 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 233 حصان، وعزم دوران 390 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 74 لتر .

- أبعاد شانجان CS95 موديل 2024 :

مقصورة شانجان CS95 موديل 2024 الفيس ليفت بالسعودية

تأتي سيارة شانجان CS95 موديل 2024 داخل سوق السيارات السعودي بطول 4949 مم، وعرض 1930 مم، وارتفاع 1790 مم، وبها قاعدة عجلات مقاس 2810 مم.

- مواصفات شانجان CS95 موديل 2024 :

مقصورة شانجان CS95 موديل 2024 الفيس ليفت بالسعودية

تحتوي سيارة شانجان CS95 موديل 2024 الفيس ليفت علي العديد من المميزات الحديثة منها، صدادات أمامية جديدة بها فتحات تهوية ، وبها خطوط بارزة ، وأقواس عجلات باللون الأسود، وجنوط ألمونيوم مقاس 20 بوصة، وبها مقابض أبواب بلون الهيكل، وبها جناح خلفي، ومقعد سائق كهربائي، وذاكرة حفظ لوضعية للسائق، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وفتحة سقف بانوراما .

شانجان CS95 موديل 2024 الفيس ليفت بالسعودية

بالإضافة الي أن سيارة شانجان CS95 موديل 2024 تحتوي أيضا علي، شاشة معلومات وترفيه مقاس 12 بوصة، وشاشة عدادات مقاس 10.26 بوصة، ومكيف هواء أوتوماتيك ثلاثي المناطق ، وشاحن الهاتف اللاسلكي، ونظام ثبات إلكتروني، ومكابح مانعة للانغلاق، ونظام التحكم في الجر، ونظام تثبيت السرعة ، ومساعد صعود المرتفعات، ومساعد نزول المنحدرات، ونظام تحذير الخروج عن المسار، ومكابح للطوارئ ذاتية.

- أسعار شانجان CS95 موديل 2024 :

شانجان CS95 موديل 2024 الفيس ليفت بالسعودية

الفئة الأولي من سيارة شانجان CS95 موديل 2024 تباع بسعر 111.665 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة شانجان CS95 موديل 2024 تباع بسعر 120.865 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة شانجان CS95 موديل 2024 تباع بسعر 133.285 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة شانجان CS95 موديل 2024 تباع بسعر 133.285 ألف ريال سعودي .