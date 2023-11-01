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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر شانجان CS95 موديل 2024 الفيس ليفت بالسعودية

شانجان CS95 موديل
شانجان CS95 موديل 2024 الفيس ليفت بالسعودية

كشفت شركة شانجان  الصينية عن طرازها الجديد شانجان CS95  موديل 2024 الفيس ليفت  بالسعودية ،  وتنتمي شانجان CS95 الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتحتوي علي العديد من تجهيزات الراحة والأمان المتطورة ، وتظهر شانجان CS95  بتصميم جديد أكثر جرأة وقوة .

شانجان CS95  موديل 2024 الفيس ليفت  بالسعودية

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- محرك شانجان CS95  موديل 2024 :

شانجان CS95  موديل 2024 الفيس ليفت  بالسعودية

تحصل سيارة شانجان CS95  موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 233 حصان، وعزم دوران 390 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 74 لتر .

- أبعاد شانجان CS95  موديل 2024 :

مقصورة شانجان CS95  موديل 2024 الفيس ليفت  بالسعودية

تأتي سيارة شانجان CS95  موديل 2024  داخل سوق السيارات السعودي بطول 4949 مم، وعرض 1930 مم، وارتفاع 1790 مم، وبها قاعدة عجلات مقاس 2810 مم.

- مواصفات شانجان CS95  موديل 2024 :

مقصورة شانجان CS95  موديل 2024 الفيس ليفت  بالسعودية

تحتوي سيارة شانجان CS95  موديل 2024 الفيس ليفت علي العديد من المميزات الحديثة منها، صدادات أمامية جديدة بها فتحات تهوية ، وبها خطوط بارزة ، وأقواس عجلات باللون الأسود، وجنوط ألمونيوم مقاس 20 بوصة، وبها مقابض أبواب بلون الهيكل، وبها جناح خلفي، ومقعد سائق كهربائي، وذاكرة حفظ لوضعية للسائق، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وفتحة سقف بانوراما .

شانجان CS95  موديل 2024 الفيس ليفت  بالسعودية

بالإضافة الي أن سيارة شانجان CS95  موديل 2024 تحتوي أيضا علي، شاشة معلومات وترفيه مقاس 12 بوصة، وشاشة عدادات مقاس 10.26 بوصة، ومكيف هواء أوتوماتيك ثلاثي المناطق ، وشاحن الهاتف اللاسلكي، ونظام ثبات إلكتروني، ومكابح مانعة للانغلاق، ونظام التحكم في الجر، ونظام تثبيت السرعة ، ومساعد صعود المرتفعات، ومساعد نزول المنحدرات، ونظام تحذير الخروج عن المسار، ومكابح للطوارئ ذاتية.

- أسعار شانجان CS95  موديل 2024 :

شانجان CS95  موديل 2024 الفيس ليفت  بالسعودية

الفئة الأولي من سيارة شانجان CS95  موديل 2024 تباع بسعر  111.665 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة شانجان CS95  موديل 2024 تباع بسعر 120.865 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة شانجان CS95  موديل 2024 تباع بسعر  133.285 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة شانجان CS95  موديل 2024 تباع بسعر  133.285 ألف ريال سعودي .

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