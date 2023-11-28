أرخص سيارة صيني أوتوماتيك بـ 355 ألف جنيه

تعرض سيارة شانجان ألسفن موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري للبيع ، تنتمي ألسفن الي فئة السيارات السيدان ، وتقدم من قبل الصانع الصيني للسيارات ، بجانب ألسفن توافر عدد كبير من طرازات السيارات المعروضة للبيع لدي الوكلاء والموزعين ، خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .
- أبعاد شانجان ألسفن موديل 2022 السيدان :
تأتي سيارة شانجان ألسفن موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بطول 4390 مم، وعرض 1725 مم، وارتفاع 1490 مم، وتمتلك ألسفن قاعدة عجلات طولها 2535 مم .
- محرك شانجان ألسفن موديل 2022 :
عزم دوران شانجان ألسفن موديل 2022 يصل الي 145 نيوتن/متر، وتخرج قوة 107 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، تنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك .
- وسائل الأمان بـ ألسفن موديل 2022 الصينية :
زودت سيارة شانجان ألسفن موديل 2022 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات للركن، ووسائد هوائية .
- أسعار شانجان ألسفن موديل 2022 بمصر :
الفئة الأولي من سيارة شانجان ألسفن موديل 2022 تباع بسعر 320 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي 355 ألف جنيه .