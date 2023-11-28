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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة صيني أوتوماتيك بـ 355 ألف جنيه

أسعار شانجان ألسفن
أسعار شانجان ألسفن موديل 2022 بمصر

تعرض سيارة شانجان ألسفن موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري للبيع ، تنتمي ألسفن الي فئة السيارات السيدان ، وتقدم من قبل الصانع الصيني للسيارات ، بجانب ألسفن توافر عدد كبير من طرازات السيارات المعروضة للبيع لدي الوكلاء والموزعين ، خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .

 أسعار شانجان ألسفن موديل 2022 بمصر

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- أبعاد شانجان ألسفن موديل 2022 السيدان :

 أسعار شانجان ألسفن موديل 2022 بمصر

تأتي سيارة شانجان ألسفن موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بطول 4390 مم، وعرض 1725 مم، وارتفاع 1490 مم، وتمتلك ألسفن قاعدة عجلات طولها 2535 مم .

- محرك شانجان ألسفن موديل 2022 :

 أسعار شانجان ألسفن موديل 2022 بمصر

عزم دوران شانجان ألسفن موديل 2022 يصل الي 145 نيوتن/متر، وتخرج قوة 107 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، تنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك .

- وسائل الأمان بـ ألسفن موديل 2022 الصينية :

مقصورة  شانجان ألسفن موديل 2022 بمصر

زودت سيارة شانجان ألسفن موديل 2022 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات للركن، ووسائد هوائية .

- أسعار شانجان ألسفن موديل 2022 بمصر :

 أسعار شانجان ألسفن موديل 2022 بمصر

الفئة الأولي من سيارة شانجان ألسفن موديل 2022 تباع بسعر 320 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي 355 ألف جنيه .

شانجان السفن أبعاد شانجان ألسفن ألسفن موديل 2022 السيدان محرك شانجان ألسفن موديل 2022 أسعار شانجان ألسفن موديل 2022

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