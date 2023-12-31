بمليون ونصف.. مواصفات بيجو 2008 موديل 2024

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق ، وذلك يعد للعوامل التي اثرت علي قطاع صناعة السيارات عالميا والتي نتج عنها عدم توافر طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 و 2024 ، بالإضافة إلي عدم توافرها لدي الوكلاء والموزعين ، واذا تم توافر الإصدارات الجديدة يتم وضع أوفر برايس علي سعرها الرسمي .
ولكن بالنسبة لسيارة بيجو 2008 موديل 2024 تم طرحها بالسوق المصري بدون أوفر برايس وبسعر رسمي ، وتنتمي بيجو 2008 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .
- محرك بيجو 2008 موديل 2024 :
تحصل سيارة بيجو 2008 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات، وتنتج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وتخرج قوة 130 حصان، وتتسارع بيجو 2008 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.3 ثانية ، وبها خزان وقود سعه 44 لتر .
- أبعاد بيجو 2008 موديل 2024 :
تأتي سيارة بيجو 2008 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4300 مم، وعرض 1815 مم، وارتفاع 1530 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2605 مم .
- مواصفات الأمان بـ سيارة بيجو 2008 موديل 2024 :
تحتوي سيارة بيجو 2008 موديل 2024 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP ، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .
- أسعار بيجو 2008 موديل 2024 الرسمية :
الفئة الأولي من سيارة بيجو 2008 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 489 ألف جنيه ، والفئة الثانية للسيارة الفرنسية يصل سعرها الي مليون و 589 ألف جنيه .