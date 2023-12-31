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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بمليون ونصف.. مواصفات بيجو 2008 موديل 2024

أسعار بيجو 2008
أسعار بيجو 2008 موديل 2024 الرسمية

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق ، وذلك يعد للعوامل التي اثرت علي قطاع صناعة السيارات عالميا والتي نتج عنها عدم توافر طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 و 2024 ، بالإضافة إلي عدم توافرها لدي الوكلاء والموزعين ، واذا تم توافر الإصدارات الجديدة يتم وضع أوفر برايس علي سعرها الرسمي .

 أسعار بيجو 2008 موديل 2024 الرسمية

مواصفات بيجو 5008 موديل 2024 الهجين

اعرف السعر الرسمي لـ بيجو 3008 موديل 2024 في مصر

ولكن بالنسبة لسيارة بيجو 2008 موديل 2024 تم طرحها بالسوق المصري بدون أوفر برايس وبسعر رسمي ، وتنتمي بيجو 2008  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

- محرك بيجو 2008 موديل 2024 :

 أسعار بيجو 2008 موديل 2024 الرسمية

تحصل سيارة بيجو 2008 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات، وتنتج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وتخرج قوة 130 حصان، وتتسارع بيجو 2008 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.3 ثانية ، وبها خزان وقود سعه 44 لتر .

- أبعاد بيجو 2008 موديل 2024 :

 أسعار بيجو 2008 موديل 2024 الرسمية

تأتي سيارة بيجو 2008 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4300 مم، وعرض 1815 مم، وارتفاع 1530 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2605 مم .

- مواصفات الأمان بـ سيارة بيجو 2008 موديل 2024 :

 أسعار بيجو 2008 موديل 2024 الرسمية

تحتوي سيارة بيجو 2008 موديل 2024 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP ، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS  .

- أسعار بيجو 2008 موديل 2024 الرسمية :

 أسعار بيجو 2008 موديل 2024 الرسمية

الفئة الأولي من سيارة بيجو 2008 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 489 ألف جنيه ، والفئة الثانية للسيارة الفرنسية يصل سعرها الي مليون و 589 ألف جنيه .

 

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