كشفت شركة بيجو عن طرازها الجديد بيجو 5008 موديل 2024 ، وستظهر سيارة بيجو 5008 بنسخة هجين ونسخة كهربائية جديدة بالكامل ، وتنتمي بيجو 5008 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات بيجو 5008 موديل 2024 الهجين

سيتم الكشف عن سيارة بيجو 5008 الجديدة في شهر أغسطس من عام 2024 القادم ، وقد حصلت بيجو 5008 علي العديد من اللمسات من سيارة بيجو 3008 منها مصابيح أمامية LED ثلاثية، وشبكة بيجو المميزة.

تأتي سيارة 5008 بجزء خلفي أطول، وخط سقف أطول، وبالتالي تقدم بيجو 5008 بطول يصل الي 4700 مم بدلا من طولها السابق الذى كان يصل الي 4641 مم .

مواصفات بيجو 5008 موديل 2024 الهجين

تنافس بيجو 5008 موديل 2024 عدد كبير من السيارات منها سكودا كودياك، ورينو إسباس. وسيؤدي زيادة الطول إلى مقصورة أكثر اتساعًا وزيادة سعة صندوق الأمتعة.

سيتم مشاركة لوحة قيادة سيارة بيجو 5008 الجديد مع سيارة بيجو E-3008، وستحتوي علي شاشة i-Cockpit البانورامية مقاس 21 بوصة، وعجلة قيادة ذات قطر صغير، وخامات فاخرة، وسيتوافر بها نظام ADAS.

- محرك بيجو 5008 موديل 2024 الكهربائية :

مواصفات بيجو 5008 موديل 2024 الهجين

تعتمد سيارة بيجو 5008 موديل 2024 الكهربائية علي منصة STLA Medium ، ، وستحصل سيارة بيجو 5008 علي قوتها من بطارية بسعه 73 كيلووات /ساعة ، متصل بها محرك كهربائي ينتج قوة 207 حصان.

- محرك بيجو 5008 موديل 2024 الهجينة :

مواصفات بيجو 5008 موديل 2024 الهجين

ستحصل سيارة بيجو 5008 موديل 2024 الهجينة علي قوتها من محرك ICE سعة 1200 سي سي تيربو، بجانب نظام هجين معتدل 48 فولت، وبالتالي ستوفر قوة تصل الي 134 حصان، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة e-DCS6 مكون من ست سرعات .