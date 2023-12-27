سيارات أوتوماتيك بـ 500 ألف جنيه

سواق السيارات المصري يتوافر به عدد كبير من طرازات السيارات المستعملة منها بيجو 3008، ورينو فلونس، وتويوتا ياريس، وسيتروين جراند بيكاسو ، ونيسان جوك ، وتواجده هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجدية موديل 2023 بشكل غير مسبوق ، وذلك نتيجة الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي .

1- بيجو 3008 موديل 2016 :

بيجو 3008 موديل 2016

تنتمي سيارة بيجو 3008 موديل 2016 لفئة السيارات الهاتشباك، وتباع باللون البني ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

تأتي سيارة بيجو 3008 موديل 2016 داخل سوق السيارات المصري بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة وأداء محركها .

2- نيسان جوك موديل 2012 :

نيسان جوك موديل 2012

تحصل سيارة نيسان جوك موديل 2012 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتنقل قوة السيارة من المحرك الي العجلات بواسطة ناقل حركة أوتوماتيك، وتباع باللون الرمادي، وتمكنت نيسان جوك من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة أي دهانات، وبها رخصة سارية لمدة سنه .

تباع سيارة نيسان جوك موديل 2012 داخل سوق السيارات المصري بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

3- سيتروين جراند بيكاسو موديل 2013 :

سيتروين جراند بيكاسو موديل 2013

تنقل قوة سيارة سيتروين جراند بيكاسو موديل 2013 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتباع باللون الأسود، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت سيتروين جراند بيكاسو من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة سيتروين جراند بيكاسو موديل 2013 داخل سوق السيارات المصري بسعر 490 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

4- تويوتا ياريس موديل 2009 :

تويوتا ياريس موديل 2009

تمكنت سيارة تويوتا ياريس موديل 2009 من قطع مسافة سير تصل الي 900 ألف/كم، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، وتباع باللون الرمادي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سعر سيارة تويوتا ياريس موديل 2009 يصل داخل سوق السيارات المصري الي 480 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وقوة محركها .

5- رينو فلوانس موديل 2011 :

رينو فلوانس موديل 2011

تستمد سيارة رينو فلوانس موديل 2011 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت رينو فلوانس من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات، وبها رخصة سارية لمدة سنه .

يصل سعر سيارة رينو فلوانس موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل الي 430 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .