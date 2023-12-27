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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات أوتوماتيك بـ 500 ألف جنيه

سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك بـ 500 ألف جنيه ..تعرف عليهم

سواق السيارات المصري يتوافر به عدد كبير من طرازات السيارات المستعملة منها بيجو 3008، ورينو فلونس، وتويوتا ياريس، وسيتروين جراند بيكاسو ، ونيسان جوك ، وتواجده هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجدية موديل 2023 بشكل غير مسبوق ، وذلك نتيجة الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي .

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1- بيجو 3008 موديل 2016 :

 بيجو 3008 موديل 2016

تنتمي سيارة  بيجو 3008 موديل 2016 لفئة السيارات الهاتشباك، وتباع باللون البني ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

تأتي سيارة بيجو 3008 موديل 2016 داخل سوق السيارات المصري بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة وأداء محركها .

2- نيسان جوك موديل 2012 :

 نيسان جوك موديل 2012

تحصل سيارة نيسان جوك موديل 2012 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتنقل قوة السيارة من المحرك الي العجلات بواسطة ناقل حركة أوتوماتيك، وتباع باللون الرمادي، وتمكنت نيسان جوك من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة أي دهانات، وبها رخصة سارية لمدة سنه .

تباع سيارة نيسان جوك موديل 2012 داخل سوق السيارات المصري بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

3- سيتروين جراند بيكاسو موديل 2013 :

 سيتروين جراند بيكاسو موديل 2013

تنقل قوة سيارة  سيتروين جراند بيكاسو موديل 2013 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتباع باللون الأسود، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت  سيتروين جراند بيكاسو من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة  سيتروين جراند بيكاسو موديل 2013 داخل سوق السيارات المصري بسعر 490 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

4- تويوتا ياريس موديل 2009 :

 تويوتا ياريس موديل 2009

تمكنت سيارة تويوتا ياريس موديل 2009 من قطع مسافة سير تصل الي 900 ألف/كم، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، وتباع باللون الرمادي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سعر سيارة تويوتا ياريس موديل 2009 يصل داخل سوق السيارات المصري الي 480 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وقوة محركها .

5- رينو فلوانس موديل 2011 :

 رينو فلوانس موديل 2011

تستمد سيارة رينو فلوانس موديل 2011 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت رينو فلوانس من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات، وبها رخصة سارية لمدة سنه .

يصل سعر سيارة رينو فلوانس موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل الي 430 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .

بيجو 3008 موديل 2016 نيسان جوك موديل 2012 سيتروين جراند بيكاسو موديل 2013 تويوتا ياريس موديل 2009 رينو فلوانس موديل 2011

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