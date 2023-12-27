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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لامبورجيني ريفويلتو سعرها 17 مليون جنيه

سعر لامبورجيني ريفويلتو
سعر لامبورجيني ريفويلتو الرياضية

كشفت شركة لامبورجيني  عن سياراتها الخارقة الجديدة لامبورجيني ريفويلتو، وتم تصنيع سيارة ريفويلتو لتحل مكان سيارة لامبورجيني  أفينتادور .

سعر لامبورجيني ريفويلتو الرياضية

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تنتمي لامبورجيني ريفويلتو لفئة السيارات السوبر رياضية ، وتظهر ريفويلتو  بالعديد من المميزات التكنلوجية المتطورة ، وتملك ريفويلتو محرك خارق يعطي قوة تصل الي 1015 حصان .

- محرك لامبورجيني ريفويلتو :

سعر لامبورجيني ريفويلتو الرياضية

تحصل سيارة  لامبورجيني ريفويلتو السوبر رياضية علي قوتها من محرك هجين مكون من محرك 12 سلندر ، بجانب 3 محركات كهربائية ، وينتجوا قوة اجمالية تصل الي 747 كيلووات، أي ما يعادل 1015 حصان .

سعر لامبورجيني ريفويلتو الرياضية

تنقل قوة سيارة  لامبورجيني ريفويلتو الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات ، وتعمل بنظام الدفع الرباعي للعجلات ، وتتسارع ريفويلتو من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 2.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 350 كم/ساعة .

- سعر لامبورجيني ريفويلتو الرياضية :

سعر لامبورجيني ريفويلتو الرياضية

تباع سيارة لامبورجيني ريفويلتو بسعر يصل الي 500 ألف يورو ، أي ما يعادل 17 مليون جنيه مصري تقريباً .

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