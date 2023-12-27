لامبورجيني ريفويلتو سعرها 17 مليون جنيه

كشفت شركة لامبورجيني عن سياراتها الخارقة الجديدة لامبورجيني ريفويلتو، وتم تصنيع سيارة ريفويلتو لتحل مكان سيارة لامبورجيني أفينتادور .

سعر لامبورجيني ريفويلتو الرياضية

تنتمي لامبورجيني ريفويلتو لفئة السيارات السوبر رياضية ، وتظهر ريفويلتو بالعديد من المميزات التكنلوجية المتطورة ، وتملك ريفويلتو محرك خارق يعطي قوة تصل الي 1015 حصان .

- محرك لامبورجيني ريفويلتو :

سعر لامبورجيني ريفويلتو الرياضية

تحصل سيارة لامبورجيني ريفويلتو السوبر رياضية علي قوتها من محرك هجين مكون من محرك 12 سلندر ، بجانب 3 محركات كهربائية ، وينتجوا قوة اجمالية تصل الي 747 كيلووات، أي ما يعادل 1015 حصان .

سعر لامبورجيني ريفويلتو الرياضية

تنقل قوة سيارة لامبورجيني ريفويلتو الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات ، وتعمل بنظام الدفع الرباعي للعجلات ، وتتسارع ريفويلتو من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 2.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 350 كم/ساعة .

- سعر لامبورجيني ريفويلتو الرياضية :

سعر لامبورجيني ريفويلتو الرياضية

تباع سيارة لامبورجيني ريفويلتو بسعر يصل الي 500 ألف يورو ، أي ما يعادل 17 مليون جنيه مصري تقريباً .