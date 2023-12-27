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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

نصائح للتعامل مع الشبورة المائية في الصباح| تفاصيل

نصائح للتعامل مع
نصائح للتعامل مع الشبورة المائية في الصباح

الشبورة المائية التي تظهر علي الطرق السريعة خلال فصل الشتاء وتؤدي الي وقوع الكثير من الحوادث ، بالإضافة إلي أن هناك الكثير من سائقي السيارات يسيرون بسرعة كبيرة خلال نزول الشبورة المائية في الصباح الباكر ، مما يؤدي الي زيادة خطر الإصابة عند وقوع الحوادث .

نصائح للتعامل مع الشبورة المائية في الصباح

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وبالتالي يجب التعامل مع الشبورة المائية بحذر شديد ، بالإضافة الي تخفيض سرعات المركبات عند نزول الشبورة المائية في الصباح الباكر علي الطرق السريعة .

- نصائح للتعامل مع الشبورة المائية في الصباح الباكر :

نصائح للتعامل مع الشبورة المائية في الصباح

1- إضاءة المصابيح الأمامية باستمرار : 

عند التعامل مع الضباب يجب إضاءة  نور السيارة المتوسط ، ويجب الابتعاد عن ضوء السيارة العالي لأنه يكون حالة من الضباب الكثيف بسبب الوهيج، وذلك يؤدي الي ضعف الرؤية أمام السائق ، ويجب في تلك الحالات استخدام مصابيح ضباب السيارة .

2- الاستمرار في التحرك علي الطريق :

نصائح للتعامل مع الشبورة المائية في الصباح

عند نزول الشبورة المائية يظهر حالة من الضباب وفي هذه الحالة يفقد السائق الرؤية وبالتالي لا يجب أن يتوقف السائق علي الطريق حتي لا تصطدم به السيارة ، واذا تكثف الضباب علي الطريق يجب اختيار مكان امن بعيد عن حركة السيارة وان تقوم بوقف السيارة حتي لا تتعرض لأي حادث من السيارات الأخرى .

3- الحفاظ علي المسافات الأمنة :

نصائح للتعامل مع الشبورة المائية في الصباح

عند التحرك في الضباب الدامس يجب الحفاظ علي المسافات بين سياراتك والسيارات المتواجدة علي الطريق ، وذلك لتفاي أي أخطاء يقوم بها أي سائق أخر يمكن أن تعرضك للحوادث .

4- تقليل انحرافات سياراتك :

نصائح للتعامل مع الشبورة المائية في الصباح

سائقي السيارات يجب أن ينتبهوا بنسبة 100% أثناء القيادة حتي لا يحدث أي انحراف للسيارة، بالإضافة الي أن السائق يجب أن يتخلص من كل ما قد يشتت انتباه.  

5- سلامة مساحات الزجاج الأمامي :

نصائح للتعامل مع الشبورة المائية في الصباح

القيادة في الضباب تحتاج الي تشغيل مساحات الزجاج الأمامي ومزيلات الصقيع باستمرار ، وبالتالي يجب التأكد من عمل المساحات بطريقة سليمة وبدون أعطال .

المصابيح الطرق السريعة فصل الشتاء الصباح الباكر زيادة خطر الإصابة الاستمرار في التحرك المسافات الآمنة

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