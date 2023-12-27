نصائح للتعامل مع الشبورة المائية في الصباح| تفاصيل

الشبورة المائية التي تظهر علي الطرق السريعة خلال فصل الشتاء وتؤدي الي وقوع الكثير من الحوادث ، بالإضافة إلي أن هناك الكثير من سائقي السيارات يسيرون بسرعة كبيرة خلال نزول الشبورة المائية في الصباح الباكر ، مما يؤدي الي زيادة خطر الإصابة عند وقوع الحوادث .
وبالتالي يجب التعامل مع الشبورة المائية بحذر شديد ، بالإضافة الي تخفيض سرعات المركبات عند نزول الشبورة المائية في الصباح الباكر علي الطرق السريعة .
- نصائح للتعامل مع الشبورة المائية في الصباح الباكر :
1- إضاءة المصابيح الأمامية باستمرار :
عند التعامل مع الضباب يجب إضاءة نور السيارة المتوسط ، ويجب الابتعاد عن ضوء السيارة العالي لأنه يكون حالة من الضباب الكثيف بسبب الوهيج، وذلك يؤدي الي ضعف الرؤية أمام السائق ، ويجب في تلك الحالات استخدام مصابيح ضباب السيارة .
2- الاستمرار في التحرك علي الطريق :
عند نزول الشبورة المائية يظهر حالة من الضباب وفي هذه الحالة يفقد السائق الرؤية وبالتالي لا يجب أن يتوقف السائق علي الطريق حتي لا تصطدم به السيارة ، واذا تكثف الضباب علي الطريق يجب اختيار مكان امن بعيد عن حركة السيارة وان تقوم بوقف السيارة حتي لا تتعرض لأي حادث من السيارات الأخرى .
3- الحفاظ علي المسافات الأمنة :
عند التحرك في الضباب الدامس يجب الحفاظ علي المسافات بين سياراتك والسيارات المتواجدة علي الطريق ، وذلك لتفاي أي أخطاء يقوم بها أي سائق أخر يمكن أن تعرضك للحوادث .
4- تقليل انحرافات سياراتك :
سائقي السيارات يجب أن ينتبهوا بنسبة 100% أثناء القيادة حتي لا يحدث أي انحراف للسيارة، بالإضافة الي أن السائق يجب أن يتخلص من كل ما قد يشتت انتباه.
5- سلامة مساحات الزجاج الأمامي :
القيادة في الضباب تحتاج الي تشغيل مساحات الزجاج الأمامي ومزيلات الصقيع باستمرار ، وبالتالي يجب التأكد من عمل المساحات بطريقة سليمة وبدون أعطال .