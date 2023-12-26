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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي إم دبليو i7 أبرزها.. أفضل السيارات في عام 2023

حصاد 2023 .. أفضل
حصاد 2023 .. أفضل السيارات التي تم قيادتها بـ 2023

انتشر خلال عام 2023 العديد من طرازات السيارات الكهربائية و الهجينة ، وذلك بعد اتجاه شركات السيارات لتطوير سياراتها لتتماشي مع تكنولوجيات العصر الحديث ، حيث تم إنتاج العديد من إصدارات السيارات وتم تجربتها لتقييم أدائها علي المستوي التكنلوجي بجانب معرفة قوة محركاتها .

بي إم دبليو الفئة الثامنة تظهر بهذه المواصفات

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أفضل السيارات التي تم قيادتها خلال عام 2023 :


1- بي إم دبليو i7 موديل 2023 :

بي إم دبليو i7 موديل 2023

تنتمي سيارة  بي إم دبليو i7 موديل 2023 الي فئة السيارات السيدان الفاخرة، وتنتج قوة تصل الي 536 حصان، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 495 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد ، وتحتوي علي شاشة مقاس 31.3 بوصة بتقنية 4K، و مقاعد بميزة التدليك ، وحصلت بي إم دبليو i7 موديل 2023 علي تقيم 9.2 من 10 .

2- أستون مارتن DBX707  موديل 2023 :

أستون مارتن DBX707  موديل 2023

تم إنتاج أستون مارتن DBX707 لتصبح منافس لسيارة  لامبورجيني أوروس، وتحصل علي قوتها من محرك 8 سلندر سعه 4000 سي سي تيربو، وتعطي قوة تصل الي 697 حصان، وتصل لسرعة 96 كم/ساعة في مدة 3.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 310 كم/ساعة ، وحصلت أستون مارتن DBX707  علي تقييم 9.3 من 10 .

3- هيونداي باليسيد موديل  2023 :

هيونداي باليسيد موديل  2023

هيونداي باليسيد موديل  2023 تنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة، وزودت بالعديد من مميزات الأمان والسلامة ، وحصلت  هيونداي باليسيد علي تقيم 9.3 من 10 .

4- جينيسيس GV60 موديل 2023 :

جينيسيس GV60 موديل 2023

تعمل جينيسيس GV60 موديل 2023 بمحرك كهربائي ، وتنتج قوة تصل الي 429 حصان، ويمكنها أن تصل الي سرعة 96 كم/ساعة في 4 ثواني ، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 378 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد ، وتمكنت جينيسيس GV60 من الحصول علي تقييم 9.3 من 10 .

5- لكزس آر إكس الهايبرد موديل 2023 :

لكزس آر إكس الهايبرد موديل 2023

تمكنت سيارة من الحصول علي المركز الخامس ضمن أفضل 10 سيارات تم قيادتها في عام 2023 ، وذلك لما يتوافر بها من مميزات من ضمها محرك 4 سلندر سعه 2500 سي سي ، وتخرج قوة 246 حصان ، وحصلت لكزس آر إكس علي تقييم 9.4 من 10 .

6- مرسيدس AMG SL43 موديل 2023 :

 مرسيدس AMG SL43 موديل 2023

تحصل مرسيدس AMG SL43 موديل 2023 علي قوتها من محرك 4 أسطوانات ، وتخرج قوة 375 حصان ، وتنتمي مرسيدس AMG SL43 لفئة السيارات الكوبيه ، وحصلت علي تقيم 9.5 من 10 .

7- شيفروليه كورفيت Z06 موديل 2023 :
 

شيفروليه كورفيت Z06 موديل 2023

تحتوي شيفروليه كورفيت Z06 موديل 2023 علي 8 سلندر محرك 5500 سي سي ، وتخرج قوة 670 حصان، وتتسارع من الصفر وصولا الي 96 كم/ساعة في مدة 2.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 304 كم/ساعة ، وحصلت تقييم 9.6 من 10 .

8- بورشه 911 كاريرا تي موديل 2023 :

بورشه 911 كاريرا تي موديل 2023 

زودت سيارة  بورشه 911 كاريرا تي موديل 2023 بمحرك سعه 3000 سي سي ، وتخرج قوة 339 حصان، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال مكون من 7 سرعات ، وحصلت علي تقيم 9.6 من 10 .

 

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