بي إم دبليو i7 أبرزها.. أفضل السيارات في عام 2023

انتشر خلال عام 2023 العديد من طرازات السيارات الكهربائية و الهجينة ، وذلك بعد اتجاه شركات السيارات لتطوير سياراتها لتتماشي مع تكنولوجيات العصر الحديث ، حيث تم إنتاج العديد من إصدارات السيارات وتم تجربتها لتقييم أدائها علي المستوي التكنلوجي بجانب معرفة قوة محركاتها .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أفضل السيارات التي تم قيادتها خلال عام 2023 :



1- بي إم دبليو i7 موديل 2023 :

بي إم دبليو i7 موديل 2023

تنتمي سيارة بي إم دبليو i7 موديل 2023 الي فئة السيارات السيدان الفاخرة، وتنتج قوة تصل الي 536 حصان، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 495 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد ، وتحتوي علي شاشة مقاس 31.3 بوصة بتقنية 4K، و مقاعد بميزة التدليك ، وحصلت بي إم دبليو i7 موديل 2023 علي تقيم 9.2 من 10 .

2- أستون مارتن DBX707 موديل 2023 :

أستون مارتن DBX707 موديل 2023

تم إنتاج أستون مارتن DBX707 لتصبح منافس لسيارة لامبورجيني أوروس، وتحصل علي قوتها من محرك 8 سلندر سعه 4000 سي سي تيربو، وتعطي قوة تصل الي 697 حصان، وتصل لسرعة 96 كم/ساعة في مدة 3.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 310 كم/ساعة ، وحصلت أستون مارتن DBX707 علي تقييم 9.3 من 10 .

3- هيونداي باليسيد موديل 2023 :

هيونداي باليسيد موديل 2023

هيونداي باليسيد موديل 2023 تنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة، وزودت بالعديد من مميزات الأمان والسلامة ، وحصلت هيونداي باليسيد علي تقيم 9.3 من 10 .

4- جينيسيس GV60 موديل 2023 :

جينيسيس GV60 موديل 2023

تعمل جينيسيس GV60 موديل 2023 بمحرك كهربائي ، وتنتج قوة تصل الي 429 حصان، ويمكنها أن تصل الي سرعة 96 كم/ساعة في 4 ثواني ، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 378 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد ، وتمكنت جينيسيس GV60 من الحصول علي تقييم 9.3 من 10 .

5- لكزس آر إكس الهايبرد موديل 2023 :

لكزس آر إكس الهايبرد موديل 2023

تمكنت سيارة من الحصول علي المركز الخامس ضمن أفضل 10 سيارات تم قيادتها في عام 2023 ، وذلك لما يتوافر بها من مميزات من ضمها محرك 4 سلندر سعه 2500 سي سي ، وتخرج قوة 246 حصان ، وحصلت لكزس آر إكس علي تقييم 9.4 من 10 .

6- مرسيدس AMG SL43 موديل 2023 :

مرسيدس AMG SL43 موديل 2023

تحصل مرسيدس AMG SL43 موديل 2023 علي قوتها من محرك 4 أسطوانات ، وتخرج قوة 375 حصان ، وتنتمي مرسيدس AMG SL43 لفئة السيارات الكوبيه ، وحصلت علي تقيم 9.5 من 10 .

7- شيفروليه كورفيت Z06 موديل 2023 :



شيفروليه كورفيت Z06 موديل 2023

تحتوي شيفروليه كورفيت Z06 موديل 2023 علي 8 سلندر محرك 5500 سي سي ، وتخرج قوة 670 حصان، وتتسارع من الصفر وصولا الي 96 كم/ساعة في مدة 2.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 304 كم/ساعة ، وحصلت تقييم 9.6 من 10 .

8- بورشه 911 كاريرا تي موديل 2023 :

بورشه 911 كاريرا تي موديل 2023

زودت سيارة بورشه 911 كاريرا تي موديل 2023 بمحرك سعه 3000 سي سي ، وتخرج قوة 339 حصان، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال مكون من 7 سرعات ، وحصلت علي تقيم 9.6 من 10 .