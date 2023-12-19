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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي إم دبليو الفئة الثامنة تظهر بهذه المواصفات

بي ام دبليو الفئة
بي ام دبليو الفئة الثامنة جراند كوبيه

كشفت شركة بي إم دبليو عن طرازها الجديد بي ام دبليو جراند كوبيه وهي الآن في فئتها الثامنة، وتنتمي  بي ام دبليو الي فئة السيارات الكوبيه التي تحتوي علي 4 أبواب ، وتقدم سيارة بي ام دبليو الفئة الثامنة بـ 4 أنواع من المحركات .

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1- بي ام دبليو الفئة الثامنة 840i :

 بي ام دبليو الفئة الثامنة جراند كوبيه

تحصل سيارة بي ام دبليو الفئة الثامنة 840i علي قوتها من محرك 6 سلندر سعه 3000 سي سي تيربو، وتخرج قوة 333 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 500 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة ، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 5.4 ثانية .

2- بي ام دبليو الفئة الثامنة 840i xDrive :

 بي ام دبليو الفئة الثامنة جراند كوبيه

تستمد سيارة  بي ام دبليو الفئة الثامنة 840i xDrive قوتها من محرك سعه 3000 سي سي تيربو، وبها قوة 333 حصان، وعزم دورانها يصل الي 500 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 5.1 ثانية .

3- بي ام دبليو الفئة الثامنة M850i xDrive :

 بي ام دبليو الفئة الثامنة جراند كوبيه

زودت سيارة  بي ام دبليو الفئة الثامنة M850i xDrive بمحرك 8 سلندر سعه 4400 سي سي تيربو، وبها عزم دوان يصل الي 750 نيوتن/متر، وقوة 530 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة، وتصل الي 100 كم/ساعة من الصفر في 3.9 ثانية .

4- بي ام دبليو M8 كومبتشن :

 بي ام دبليو الفئة الثامنة جراند كوبيه

تمتلك سيارة بي ام دبليو M8 كومبتشن محرك سعه 4400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 625 حصان، ويصل عزم دورانها الي 750 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعتها الي 305 كم/ساعة، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعة في 3.2 ثانية .

 

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