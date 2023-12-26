تصميم مميز وأنيق.. اعرف سعر ومواصفات مرسيدس V الجديدة

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية عن سياراتها الجديدة مرسيدس V الجديدة ، وتنتمي سيارة مرسيدس V الي فئة السيارات الفان ، وتظهر بتصميم مميز وأنيق بسبب ملامحها الجديدة .

سعه محرك مرسيدس V الجديدة كليًا

- أبعاد مرسيدس V الجديدة كليًا :

سعه محرك مرسيدس V الجديدة كليًا

تأتي سيارة مرسيدس V الجديدة كليًا بطول 5.37 متر، وعرض 1.93 متر، وارتفاع 1.92 متر .

- مواصفات مرسيدس V الجديدة كليًا :

سعه محرك مرسيدس V الجديدة كليًا

زودت سيارة مرسيدس V الجديدة كليًا بالعديد من المميزات الحديثة منها، مقدمة جديدة ، وبها باقة AMG Line بإضاءة على شبكة المبرد، وصدادات أمامية وخلفية رياضية ، و حساسات للمطر، ومساعد مسافة الأمان، ومساعد الكبح، ومساعد الزاوية الميتة، ومساعد الحفاظ على حارة السير، ومساعد السرعة، وبها نظام تحذيرات صوتية في حالة عدم انتباه أو تعب السائق .

- سعه محرك مرسيدس V الجديدة كليًا :

سعه محرك مرسيدس V الجديدة كليًا

تحتوي سيارة مرسيدس V الجديدة كليًا علي محرك ينتج قوة 120 كيلووات، أي ما يعادل 163 حصان، وتنتج عزم دوران يصل الي 380 نيوتن/متر ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك .

- محرك النسخة الكهربائية من مرسيدس EQV :

مرسيدس EQV الكهربائية تخرج قوة تصل الي 150 كيلووات، أي ما يعادل 204 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 362 نيوتن/متر، وبها بطارية سعه 90 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة سير تصل الي 363 كم/ساعة .

- سعر مرسيدس V الجديدة كليًا :

سعه محرك مرسيدس V الجديدة كليًا

تباع سيارة مرسيدس V الجديدة كليًا بسعر يصل الي 59.469 ألف يورو، أي ما يعادل 2 مليون جنيه، وبالنسبة الي سعر مرسيدس EQV الكهربائية فيصل الي 75.410 ألف يورو ، أي ما يعادل 2 مليون و565 ألف جنيه مصري تقريبًا.