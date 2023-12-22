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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 700 حصان .. شاهد أقوى تعديل لـ مرسيدس CLK 200

مرسيدس CLK 200 المعدلة
مرسيدس CLK 200 المعدلة

استطاعت شركة مرسيدس عملاقة تصنيع السيارات الألمانية، أن تقدم اسطول ضحم من الطرازات المتنوعة، ومنها النسخة CLK 200 والتي تشتهر بمصابيحها الأمامية التي تشبه العيون، وتعد هذه النسخة من ابرز السيارات المقدمة بين طرازات النجمة الثلاثية.

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وظهرت السيارة مرسيدس CLK 200 في ثوب جديد، بعد أن قام أحد محبي السيارات المعدلة في بولندا، بوضع لمساته الخاصة إلى هذه النسخة، والتي تضمنت عدة تعديلات سواء كانت بصرية تتعلق بالهيكل الخارجي، أو من ناحية القدرات الفنية والتي زادت من قوتها.

مرسيدس CLK 200 المعدلة 

اقوى تعديل لـ مرسيدس CLK 200

 

تأتي السيارة مرسيدس CLK 200 بمحرك قياسي سعة 1800 سي سي، مكون من 4 اسطوانات طراز M271، ثم حصلت السيارة بمحرك اخر رباعي الاسطوانات ايضا ولكن بسعة 2300 سي سي، لتظهر بتعديل اخر يتضمن محرك بقوة 520 حصان سعة 3200 سي سي 6 سلندر.

مرسيدس CLK 200 المعدلة 

وارتفعت القوة الاجمالية للسيارة مرسيدس CLK 200 المعدلة إلى 700 حصانا و900 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بعد أن حصلت على محرك سداسي الاسطوانات طراز M104 سعة 3600 سي سي.

مرسيدس CLK 200 المعدلة 

ترتكز السيارة مرسيدس CLK 200 على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز مكون من 12 ضلع يبلغ قياسها 18 إنش، مع طلاء خارجي باللون الاسود اللامع يشمل الهيكل كاملاً، وبتصميم الـ"كوبيه" الثنائي الابواب، وتضم السيارة مكابح من طراز بريمو الشهيرة، إلى جانب تقليل الخلوص الارضي بشكل ملحوظ، ويعني بالـ"خلوص" وهو ارتفاع السيارة عن الارض.

مرسيدس CLK 200 المعدلة 
مرسيدس CLK CLK 200 مرسيدس CLK 200 السيارة مرسيدس CLK 200

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