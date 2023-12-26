وقف بيع سيارات شيفروليه بليزر.. اعرف السبب

أعلنت شركة جي إم التابعة لشركة شيفروليه عن وقف بيع سيارة شيفرولية بليزر، وجاء وقف البيع بعد أسابيع قليلة من طرحها للبيع ، وذلك يرجع الي ظهور عدة مشاكل برمجية ، وتنتمي شيفرولية بليزر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

سبب إيقاف بيع سيارات شيفروليه بليزر

جاء قرار وقف البيع بعدما أعلنت شركة إدماندس Edmunds اكتشاف ما يصل الي 23 مشكلة في سيارة شيفروليه بليزر وذلك أثناء عمل اختبارات للسيارة .

سبب إيقاف بيع سيارات شيفروليه بليزر

من ضمن العيوب التي ظهرة تعطل نظام المعلومات والترفيه عدة مرات، وعرض العديد من الرسائل الخاطئة.

سبب إيقاف بيع سيارات شيفروليه بليزر

وأوضحت شركة شيفروليه قائلة " لضمان حصول عملائنا علي تجربة رائعة مع سيارة شيفروليه بليزر قررنا تعليق مبيعات بليزر مؤقتًا ".

سبب إيقاف بيع سيارات شيفروليه بليزر

وأكدت شركة جي إم أن مهندسين الشركة يعملون على مدار الساعة من أجل الوصول إلى حل، وبمجرد الانتهاء من هذا التحديث سيتعين على ملاك السيارة إحضار مركباتهم إلى الوكلاء لتحديث البرامج بها .