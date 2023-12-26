عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وقف بيع سيارات شيفروليه بليزر.. اعرف السبب

سبب إيقاف بيع سيارات
سبب إيقاف بيع سيارات شيفروليه بليزر

أعلنت شركة جي إم التابعة لشركة شيفروليه عن وقف بيع سيارة شيفرولية بليزر، وجاء وقف البيع بعد أسابيع قليلة من طرحها للبيع ، وذلك يرجع الي ظهور عدة مشاكل برمجية ، وتنتمي  شيفرولية بليزر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

 سبب إيقاف بيع سيارات شيفروليه بليزر

بأفضل سعر .. اشتري شيفروليه لانوس موديل 2012 .. صور

سعر شيفروليه كروز موديل 2024

جاء قرار وقف البيع بعدما أعلنت شركة إدماندس Edmunds  اكتشاف ما يصل الي 23 مشكلة في سيارة شيفروليه بليزر وذلك أثناء عمل اختبارات للسيارة .

 سبب إيقاف بيع سيارات شيفروليه بليزر

من ضمن العيوب التي ظهرة تعطل نظام المعلومات والترفيه عدة مرات، وعرض العديد من الرسائل الخاطئة.

 سبب إيقاف بيع سيارات شيفروليه بليزر

وأوضحت شركة شيفروليه قائلة " لضمان حصول عملائنا علي تجربة رائعة مع سيارة شيفروليه بليزر قررنا تعليق مبيعات بليزر مؤقتًا ".

 سبب إيقاف بيع سيارات شيفروليه بليزر

وأكدت شركة جي إم أن مهندسين الشركة يعملون على مدار الساعة من أجل الوصول إلى حل، وبمجرد الانتهاء من هذا التحديث سيتعين على ملاك السيارة إحضار مركباتهم إلى الوكلاء لتحديث البرامج بها .

شركة جي إم جي إم شركة شيفرولية شيفروليه بليزر شيفروليه بليزر إدماندس Edmunds

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

محمد الشيبي يستفز الجماهير.. ماذا حصل مع فيوتشر في نهائي كأس السوبر؟

موضوعات متعلقة

سعر أوبل Mokka-e الجديدة بمصر

سيارات للطبقة المتوسطة بـ 200 ألف جنيه

حصاد 2023.. أرخص السيارات الكهربائية في الأسواق قبل 2024

حصاد 2023 | سيارات ظهرت خلال 2023 ولن تتواجد في 2024

مواصفات وسعر مازدا 6 موديل 2024 بالسعودية

شاهد| تويوتا لاند كروزر الكلاسيكية

مازيراتي Levante تباع بهذه الأسعار قبل تقاعدها

دايهاتسو تبدأ في تصدير سياراتها لهذه الدولة

ترشيحاتنا

أيمن قطامش: تدريب الشباب على مهارات تناسب سوق العمل الداخلية والخارجية |فيديو

الخارجية الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بإعلان المجاعة رسميا في قطاع غزة

القسام تنصب كمينًا للاحتلال عند مدخل نفق| تفاصيل

ذروتها الخميس|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

قرار عاجل .. حبس كروان مشاكل شهرين بتهمة سب محامى وتهديده بالخطف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصاد 2023.. نجوم ونجمات دخلن القفص الذهبي

خضع لعملية تجميل وهذا عمره الحقيقي.. هاني شاكر يثير الجدل بأحدث تصريحاته في لبنان

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى بالمنطقة الجنوبية العسكرية

لخفض التكلفة.. الأفغان يقررون الزواج بهذه الطريقة | صور مذهلة

فيديو

ديانة الإنسان الحب.. تصريح الفنان وسام بريدي يثير ضجة| فيديوجراف

مفاجأة.. جوزيه مورينيو في المؤتمر الصحفي لمباراة فيوتشر وبيراميدز.. فيديوجراف

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى بالمنطقة الجنوبية العسكرية

بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ