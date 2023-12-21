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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جنرال موتور توقف بيع شيفروليه سيلفرادو وجي إم سي سييرا

صدى البلد

أصدرت جنرال موتورز قرارا بوقف بيع سيارتي شيفروليه سيلفرادو وجي إم سي سييرا بسبب مشاكل فنية، وتعاني السيارات التني تم ايقاف بيعها بخلل فني يؤدي لانقسام في المعدن الموجود على السقف الجانبي للركاب.

 

تشير وثيقة رسمية نشرتها الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) إلى أنه يتم فحص ما يقرب من 3067 مركبة كجزء من إجراء ميداني يغطي الشاحنات ذات نصف طن بالإضافة إلى طرازات 2500 و3500. 

 

تشير رسالة من جنرال موتورز إلى التجار بتاريخ 20 نوفمبر إلى أن المركبات المشاركة في الإجراء الميداني تم إيقاف تسليمها في أكتوبر. ولم يتم ذكر السبب الدقيق للانقسام، ولكن الضرر يحدث على جانب الراكب عند وصلة لوحة السقف أسفل القالب.

 

إذا تم العثور على صدع، فإن الوثيقة تنصح التجار بلحامه. من الواضح أن هذا يتضمن إزالة بعض الأشياء من الداخل، مثل الوسائد الهوائية الموجودة على السقف من جهة الراكب. يُطلب من الفنيين إضافة مواد مضادة للتآكل ومانع تسرب إلى الجانب السفلي من اللحام، ثم إعادة طلاء السقف الخارجي.

 

من غير الواضح بالضبط كم من الوقت سيستغرق معالجة جميع الشاحنات المتضررة وبالتالي رفع وقف البيع. بدأت الخطوة الأولية في أكتوبر، ولكن في تصريح لموقع Motor1، أكد متحدث باسم جنرال موتورز أن وقف البيع لا يزال قائمًا:

 

"يمكننا أن نؤكد أن عددًا صغيرًا من شاحنات بيك آب شيفروليه سيلفرادو وجي إم سي سييرا ربما تم تصنيعها مع عيب في انقسام لوحة السقف. وقد تم إيقاف البيع حيث يتم تحديد المركبات المتأثرة وإصلاحها."

 

في الوقت الحالي، لا توجد استدعاءات رسمية لسيارتي سيلفرادو أو سييرا 2024، على الأقل بوزن نصف طن. هناك عدد صغير من 2500 و3500 شاحنة (إجمالي 3893) قيد الاستدعاء بسبب مشاكل محتملة في عمود تروس التوجيه.

جنرال موتورز شيفروليه شيفرولية سيلفرادو وجي إم سي سييرا NHTSA

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