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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جنرال موتورز تلغي أكثر من 1300 وظيفة لهذه الأسباب.. تفاصيل

صدى البلد

قامت شركة جنرال موتورز بتسريح 1314 موظفًا في اثنين من مصانعها بولاية ميشيجان بسبب الموت الوشيك لسيارة كمارو والتأخير في بناء شيفروليه سيلفرادو الكهربائية وجي إم سي سييرا الكهربائية.

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ستبدأ تخفيضات الوظائف اعتبارًا من 1 يناير 2024، حيث سيتم استبعاد 945 عاملاً من مصنع أوريون للتجميع التابع لشركة جنرال موتورز في بلدة أوريون. تأتي هذه التخفيضات في أعقاب إعلان جنرال موتورز في أكتوبر أن إنتاج سيلفرادو وSierra  سيتأخر لمدة عام، مما يجبر الشركة على تعطيل المصنع ونقل حوالي 1000 عامل إلى منشآت جنرال موتورز الأخرى في جميع أنحاء الولاية.

 

أكدت جنرال موتورز التخفيضات في إشعار WARN المقدم إلى الولاية وتم استلامه في 6 ديسمبر. وتقول إنها لم تتمكن من تقديم إشعار أكثر تقدمًا بشأن عمليات تسريح العمال لأنها كانت تنتظر التصديق على عقد UAW الجديد.

 

وأكدت جنرال موتورز: "بمجرد التصديق، كان علينا تحديد التغييرات الهيكلية على القوى العاملة في منشأة Orion Subsystem مع إدراج الأنظمة الفرعية في وحدة التفاوض، وتحديد عمليات تسريح العمال التي تتطلبها التغييرات الهيكلية". "نحن نقدم أكبر قدر ممكن من الإشعارات في ظل هذه الظروف."

 

في حديثها مع أخبار السيارات، قالت المتحدثة باسم جنرال موتورز تارا كونين إن الموظفين الذين يمثلون UAW في موقع تجميع أوريون سيتم عرض عليهم فرصًا أخرى في ميشيغان.

 

بالإضافة إلى إلغاء الوظائف في منشأة أوريون للتجميع، سيفقد حوالي 369 عاملاً في مصنع لانسينغ جراند ريفر للتجميع/الختم وظائفهم على مراحل تبدأ من الأول من يناير مع انتهاء إنتاج كامارو. وأشار كوهين إلى أنه سيتم أيضًا توفير فرص عمل أخرى لهؤلاء العمال.

 

وقال كونين: "تتوقع جنرال موتورز توفير فرص عمل لجميع أعضاء الفريق المتأثرين وفقًا لأحكام الاتفاقية الوطنية UAW-GM". "ستواصل شركة Lansing Grand River Assembly إنتاج سيارتي كاديلاك CT4 وكاديلاك CT5."

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