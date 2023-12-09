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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر شيفروليه كروز موديل 2024

صدى البلد

قدمت شيفروليه سيارة كروز لأول مرة في عام 2009، وحققت انتشارا وشعبية كبيرة عالمياً، وخاصة في السوق المكسيكي و الصيني.

قدمت شيفروليه سيارة كروز في جيلها الثاني عام 2016 ، وحصلت علي نسخة محسنة "فيس ليفت" قدمت بنهاية عام 2022.

شيفروليه كروز موديل 2024

مواصفات شيفروليه كروز موديل 2024

تقدم شيفروليه كروز موديل 2024 بخيارين من المحركات في السوق الصيني:

يأتي المحرك بسعة 1.5 لتر تنفس طبيعي، يولد قوة 111 حصان، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن متر، مع صندوق سرعة ديول كلاتش من 6 سرعات، و جر أمامي للعجلات .

تأتي السيارة شيفروليه كروز موديل 2024 بمحرك تيربو ذو سعة 1.3 لتر المكون من اربعة اسطوانات، مع نظام هجين بقوة 48 فولت، يولد قوة تصل إلى 161 حصان، مع 230 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بصندوق سرعة أوتوماتيكي من 6 سرعات، مع نظام جر أمامي للعجلات.

شيفروليه كروز موديل 2024

سعر السيارة شيفروليه كروز موديل 2024

يبلغ سعر السيارة شيفروليه كروز موديل 2024 في السوق الصيني بسعر يبدأ من ما يوازي 427.000 ألف جنيه وفقاً لأسعار الصرف الرسمية.

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