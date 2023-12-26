أعلنت شركة تسلا المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية عن استدعاء 120 ألف سيارة من طرازاتها ، ذلك بسبب عطل بالأبواب يؤدي الي فتح الابواب عند وقوع حادث ، وذلك يزيد من خطر الإصابة .

تسلا تستدعي 120 ألف سيارة لهذا السبب

ظهر ذلك العطل في عدد من سيارات تسلا منها ، تسلا طراز S ، وتسلا طراز X من موديلات 2021 و 2023 في الولايات المتحدة ، وقد علمت شركة تسلا بذلك العطل أول مرة أثناء اختبار التصادم الروتيني .

تسلا تستدعي 120 ألف سيارة لهذا السبب

وبناء علي ذلك أصدرت تسلا تحديثاً لبرنامج عبر الهواء "OTA" للسيارات المتأثرة بعيب السلامة، وسيتم إرسال رسائل الإخطار بالبريد إلى مالكي تلك السيارات .

تسلا تستدعي 120 ألف سيارة لهذا السبب

وفي ذلك السياق استدعت شركة تسلا أيضا ما يقرب من 2 مليون سيارة من سياراتها في الولايات المتحدة للحد من استخدام الطيار الآلي بسبب وجود عطل به .