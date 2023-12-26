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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا تستدعي 120 ألف سيارة لهذا السبب

تسلا تستدعي 120
تسلا تستدعي 120 ألف سيارة لهذا السبب

أعلنت شركة تسلا المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية عن استدعاء 120 ألف سيارة من طرازاتها ، ذلك بسبب عطل بالأبواب يؤدي الي فتح الابواب عند وقوع حادث ، وذلك يزيد من خطر الإصابة .

 تسلا تستدعي 120 ألف سيارة لهذا السبب

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ظهر ذلك العطل في عدد من سيارات تسلا منها ، تسلا طراز S ، وتسلا طراز X من موديلات 2021 و 2023 في الولايات المتحدة ، وقد علمت شركة تسلا بذلك العطل أول مرة  أثناء اختبار التصادم الروتيني .

 تسلا تستدعي 120 ألف سيارة لهذا السبب

وبناء علي ذلك أصدرت تسلا تحديثاً لبرنامج عبر الهواء "OTA" للسيارات المتأثرة بعيب السلامة، وسيتم إرسال رسائل الإخطار بالبريد إلى مالكي تلك السيارات .

 تسلا تستدعي 120 ألف سيارة لهذا السبب

وفي ذلك السياق استدعت شركة تسلا أيضا ما يقرب من 2 مليون سيارة من سياراتها في الولايات المتحدة للحد من استخدام الطيار الآلي بسبب وجود عطل به .

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