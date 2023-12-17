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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا تستدعي أكثر من مليوني سيارة بسبب السائق الآلي

تسلا تستدعي أكثر
تسلا تستدعي أكثر من مليوني سيارة لمنع سوء استخدام السائق الآ

يتعين على شركة تسلا أن تستدعي جميع سياراتها المباعة في الولايات المتحدة تقريبًا؛ بسبب عيوب تتعلق بالسلامة في تقنية السائق الآلي الخاصة بها، والمعروفة باسم Autopilot وهي تشمل أكثر من مليوني مركبة، جميعها من موديل S، والموديل X، والموديل 3، والموديل Y المجهز بنظام التوجيه التلقائي. وستقوم الشركة بتصحيح المشكلة من خلال تحديث البرنامج لاسلكياً.

تسلا تستدعي أكثر من مليوني سيارة لمنع سوء استخدام السائق الآلي

وحققت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة "NHSTA" في تقنية السائق الآلي الخاصة بالشركة منذ عام 2021، وخلصت إلى أن النظام لا يفعل ما يكفي لمنع السائقين من إساءة استخدام الميزة. 

وقالت NHSTA في تقرير استدعاء السلامة الخاص بها: إن ضوابط Autosteer "قد لا تكون كافية لمنع إساءة استخدام السائق" في ظروف معينة.

تسلا تستدعي أكثر من مليوني سيارة لمنع سوء استخدام السائق الآلي

سيعمل تحديث البرنامج على تطبيق عناصر تحكم إضافية لتنبيه السائق بشأن الاستمرار في العمل خلف عجلة القيادة وتبسيط مشاركة وفك ارتباط Autosteer. سيتضمن الإصلاح أيضًا قدرة البرنامج على تعليق برامج التشغيل من استخدام Autosteer إذا اكتشف شخصًا يفشل بشكل متكرر "في إظهار مسؤولية القيادة المستمرة والمستدامة أثناء تشغيل الميزة".

وفقًا للجدول الزمني للأحداث في الاستدعاء، بدأت NHTSA في التعامل مع تسلا بشأن استنتاجاتها في 16 أكتوبر. وبينما يشير التقرير إلى أن تسلا لم توافق على استنتاج الوكالة بشأن Autosteer، وافقت شركة صناعة السيارات طوعًا على إدارة الاستدعاء وتنفيذ الاستدعاء. يصلح. سيظل تحقيق NHTSA مفتوحًا لمراقبة فعالية التحديث.

تسلا تستدعي أكثر من مليوني سيارة لمنع سوء استخدام السائق الآلي

أصدرت شركة تسلا استدعاء لجميع مركباتها في فبراير بسبب برنامجها الكامل للقيادة الذاتية الذي ربما يسمح "للمركبة بتجاوز حدود السرعة أو السفر عبر التقاطعات بطريقة غير قانونية أو غير متوقعة".

السائق الآلي تسلا الولايات المتحدة Autopilot NHSTA Autosteer

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