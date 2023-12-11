انخفاض صادرات تسلا من السيارات الكهربائية بنسبة 55%

تكشف بيانات المبيعات الإضافية من الصين عن اختلاف مثير للاهتمام بين صادرات تسلا ومبيعات التجزئة في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم لشهر نوفمبر.

وفقًا لبيانات جمعية سيارات الركاب الصينية (CPCA)، من بين 82,432 شحنة من سيارات تسلا MIC Model 3/Model Y بالجملة في الشهر الماضي، فإن الغالبية العظمى تقع على المبيعات المحلية 65,504 (بزيادة 5٪ على أساس سنوي)، في حين أن التصدير يمثل جزءًا صغيرًا فقط من 16,928 وحدة (بانخفاض 55٪ على أساس سنوي).

شحنات Tesla MIC Model 3/Model Y بالجملة الشهر الماضي (التغيير السنوي):

مبيعات التجزئة في الصين: 65,504 (بزيادة 5%)

التصدير: 16,928 (بانخفاض 55%)

إجمالي شحنات الجملة: 82,432 (بانخفاض 18%)

ومع ذلك، فإن النتائج بعد مرور 11 شهراً من العام لا تزال إيجابية. ارتفعت مبيعات التجزئة في الصين والصادرات على أساس سنوي بنحو الثلث.

تعتبر المشكلة الرئيسية هي أن معدل النمو على أساس سنوي انخفض بشكل ملحوظ على الرغم من قيام الشركة بتخفيض الأسعار (مما يؤثر على هوامشها).

شحنات Tesla MIC Model 3/Model Y بالجملة حتى تاريخه (التغير السنوي):

مبيعات التجزئة في الصين: 527,859 (بزيادة 33%)

التصدير: 325,744 (بزيادة 27%)

إجمالي شحنات الجملة: 853,603 (بزيادة 30%)

مبيعات الموديل

ومن حيث الموديلات فقد انخفض إجمالي شحنات الجملة في شهر نوفمبر مقارنة بشهر نوفمبر 2022:

نموذج MIC 3: 23,999 (بانخفاض 23%)

MIC موديل Y: 58,433 (بانخفاض 15%)

تعد النتيجة مثيرة للاهتمام، مع الأخذ في الاعتبار أنه تم تحديث كلا النموذجين - تمت ترقية الطراز 3 (الاسم الرمزي Highland) بشكل كبير بينما تم تحديث الطراز Y قليلاً.

يعتبر الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن شحنات الجملة من الطراز 3 في نوفمبر كانت أقل مما كانت عليه في أكتوبر (24.951) وليست أعلى بكثير مما كانت عليه في الفترة من يوليو إلى سبتمبر (أكثر من 20.000).

أحد التفسيرات هو أن مصنع تسلا جيجا شنجهاي قد لا يتمكن من إنتاج عدد أكبر من سيارات Model 3 الجديدة حتى الآن.