عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

انخفاض صادرات تسلا من السيارات الكهربائية بنسبة 55%

صدى البلد

تكشف بيانات المبيعات الإضافية من الصين عن اختلاف مثير للاهتمام بين صادرات تسلا ومبيعات التجزئة في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم لشهر نوفمبر.

وفقًا لبيانات جمعية سيارات الركاب الصينية (CPCA)، من بين 82,432 شحنة من سيارات تسلا MIC Model 3/Model Y بالجملة في الشهر الماضي، فإن الغالبية العظمى تقع على المبيعات المحلية 65,504 (بزيادة 5٪ على أساس سنوي)، في حين أن التصدير يمثل جزءًا صغيرًا فقط من 16,928 وحدة (بانخفاض 55٪ على أساس سنوي).

شحنات Tesla MIC Model 3/Model Y بالجملة الشهر الماضي (التغيير السنوي):

مبيعات التجزئة في الصين: 65,504 (بزيادة 5%)

التصدير: 16,928 (بانخفاض 55%)

إجمالي شحنات الجملة: 82,432 (بانخفاض 18%)

ومع ذلك، فإن النتائج بعد مرور 11 شهراً من العام لا تزال إيجابية. ارتفعت مبيعات التجزئة في الصين والصادرات على أساس سنوي بنحو الثلث.

تعتبر المشكلة الرئيسية هي أن معدل النمو على أساس سنوي انخفض بشكل ملحوظ على الرغم من قيام الشركة بتخفيض الأسعار (مما يؤثر على هوامشها).

شحنات Tesla MIC Model 3/Model Y بالجملة حتى تاريخه (التغير السنوي):

مبيعات التجزئة في الصين: 527,859 (بزيادة 33%)

التصدير: 325,744 (بزيادة 27%)

إجمالي شحنات الجملة: 853,603 (بزيادة 30%)

 

مبيعات الموديل

ومن حيث الموديلات فقد انخفض إجمالي شحنات الجملة في شهر نوفمبر مقارنة بشهر نوفمبر 2022:

نموذج MIC 3: 23,999 (بانخفاض 23%)

MIC موديل Y: 58,433 (بانخفاض 15%)

تعد النتيجة مثيرة للاهتمام، مع الأخذ في الاعتبار أنه تم تحديث كلا النموذجين - تمت ترقية الطراز 3 (الاسم الرمزي Highland) بشكل كبير بينما تم تحديث الطراز Y قليلاً.

يعتبر الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن شحنات الجملة من الطراز 3 في نوفمبر كانت أقل مما كانت عليه في أكتوبر (24.951) وليست أعلى بكثير مما كانت عليه في الفترة من يوليو إلى سبتمبر (أكثر من 20.000).

أحد التفسيرات هو أن مصنع تسلا جيجا شنجهاي قد لا يتمكن من إنتاج عدد أكبر من سيارات Model 3 الجديدة حتى الآن.

Model 3 Tesla الكهربائية المبيعات الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

بداية التقلبات الجوية والسيول تضرب هذه المناطق| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة

التحقيق مع فنانة مشهورة أدلت بصوتها مرتين في الانتخابات

المدرب غير مقتنع.. مفاجأة مدوية عن علاقة كولر بإمام عاشور

التطبيق اليوم والشراء بهذه الطريقة| كيلو السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي من وزير التموين.. اعرف حصتك

ليه وصل 40 جنيه| جنون البصل يعود من جديد.. وهذا موعد انخفاضه لمعدلاته الطبيعية.. الأسباب والتفاصيل

موضوعات متعلقة

سعر فورد فوكاس الجديدة في مصر

أحدث أسعارBMW X1 الجديدة في السوق المصري

بأقل سعر في السعودية..هيونداي مستعملة نظيفة للبيع بقسط 400 ريال

أوبل ورينو.. أحدث الأسعار لـ 5 سيارات جديدة.. صور

فحوصات هامة يجب اتباعها قبل السفر بالسيارة

مواصفات وسعر سيارة هيونداي أزيرا موديل 2024

سعر أرخص سيارات كيا في السعودية.. صور

أسباب شائعة تؤدي لتلف بطارية السيارة مبكراً

ترشيحاتنا

فتح أبواب اللجان أمام الناخبين في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

الثلاثاء.. انطلاق فعاليات اليوم التثقيفي للأئمة والواعظات بجامعة عين شمس

فتح باب لجان الاقتراع في ثاني أيام التصويت بالإنتخابات الرئاسية 2024

المصريون يحتشدون أمام اللجان في ثاني يوم تصويت بالانتخابات الرئاسية

انخفاض صادرات تسلا من السيارات الكهربائية بنسبة 55%

لليوم الثاني.. اللجان الفرعية تفتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها بعلم فلسطين.. صور تصدرت التريند لـ ياسمين عبد العزيز

بعد إطلالتها الغريبة .. صور أثارت الجدل لـ هند عاكف

ليه وصل 40 جنيه| جنون البصل يعود من جديد.. وهذا موعد انخفاضه لمعدلاته الطبيعية.. الأسباب والتفاصيل

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

فيديو

تعمقن في القرآن وتحولن للإسلام.. أمريكيات يصفعن الاحتلال ضربة قوية مناصرة لسكان غزة

بالغناء والزغاريد.. نجوم مصر يشاركون في انتخابات الرئاسة 2024

هنا الزاهد وشيري عادل ومنة شلبي ومحمد هنيدي في عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي

موقف محرج يتعرض له محمد رمضان خلال تصوير أغنية كأس أمم إفريقيا |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ