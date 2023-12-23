خطأ برمجي يهدد بفتح أبواب تسلا حال تعرضها لحادث

اضطرت شركة تسلا إلى استدعاء 120,423 سيارة من طرازي S و X بسبب خلل في الكود الخاص بها قد يؤدي إلى فتح أبوابها أثناء وقوع حادث، قد يؤدي هذا الانتهاك للوائح الأمريكية إلى فتح الأبواب بعد الاصطدام.

وحدث هذا الخطأ بالضبط، في وقت سابق من هذا الشهر، في أثناء اختبار التأثير الجانبي الروتيني. وفي أعقاب الحادث الذي وقع في 6 ديسمبر، لاحظت شركة تسلا أن الباب الموجود على جانب السيارة لم يُفتح.

وفي حالة فتح باب الكابينة أثناء وقوع حادث، فهذا يزيد من خطر إصابة أي ركاب بالقرب منه. وهذا يعني أيضًا أن المركبات المعنية، طرازي 2021-2023 S وX، لا تمتثل للوائح الأمريكية التي تتطلب بقاء الأبواب مغلقة في حالة وقوع حادث.

ولمعرفة الخطأ الذي يحدث، حللت تسلا السيارت، واكتشفت أنها كانت تعمل بدون وظيفة القفل. وفي التحقيق الذي أجرته، وجدت في النهاية أن ميزة الأمان قد تم استبعادها عن غير قصد من الطرازات S أو X مع إصدار البرنامج 2021.36 فصاعدًا.

وبالتشاور مع الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، قررت تسلا أن حملة الاستدعاء ضرورية. ولحسن الحظ، فإن شركة Tesla ليست على علم بأي مطالبات ضمان أو إصابات تتعلق بهذه المشكلة.

ولمعالجة المشكلة، كتبت تسلا تحديثًا جديدًا للبرنامج، 2023.44.30، والذي يتضمن وظيفة القفل، وتم نشره في 12 ديسمبر 2023. وهو متاح كتحديث مجاني عبر الهواء، ولا يُطلب من المالكين اصطحب سياراتهم إلى مركز الخدمة، فما عليهم سوى قبول التحديث.