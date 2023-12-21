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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لفترة محدودة.. فورد فوكاس بدون جمارك ورسوم

فورد فوكاس موديل
فورد فوكاس موديل 2023

تعتبر السيارة فورد فوكاس أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية فورد في السوق المصري، ويمكن استيرادها من الخارج بخصم يصل الى 70% من قسمة الوديعة الدولارية الخاصة بها.

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فورد فوكاس موديل 2023

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

 

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

فورد فوكاس موديل 2023

قيمة الوديعة البنكية الخاصة بسيارة فورد فوكاس موديل 2023

بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد سيارة فورد فوكاس موديل 2023 نحو 6,630 دولارا.

جمارك فورد فوكاس فورد استيراد السيارات الوديعة الدولارية

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