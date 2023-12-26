حصاد 2023 .. مقارنة بين أرخص 5 سيارات بالسوق المصري

سوق السيارات المصري يتواجد به عدد غير محدود من طرازات السيارات الجديدة موديل 2022 و 2023 ، وتوافره تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت علي توافر الإصدارات لدي الوكلاء والموزعين .
- يعرض موقع صدى البلد مقارنة بين أرخص 5 سيارات بالسوق المصري :
1- بروتون ساجا موديل 2022 :
زودت سيارة بروتون ساجا موديل 2022 بمحرك سعه 1300 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتنتج قوة تصل الي 95 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 120 نيوتن/متر، وتحتاج الي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .
الفئة الأولي سيارة بروتون ساجا موديل 2022 تباع بسعر 430 ألف جنيه.
الفئة الثانية من سيارة بروتون ساجا موديل 2022 يصل سعرها الي 465 ألف جنيه .
2- سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2022 :
تتسارع سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2022 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ٍاعة في مدة 13.2 ثانية، وتمتلك محرك سعه 1200 سي سي ، وتخرج قوة 85 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك ، وعزم دورانها يصل الي 113 نيوتن/متر .
الفئة الأولي من سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2022 تباع بسعر 429 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها 529 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها يصل الي 544 ألف جنيه .
3- نيسان صني موديل 2023 :
قوة نيسان صني موديل 2023 تصل الي 108 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1500 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 41 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 134 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .
الفئة الأولي من سيارة نيسان صني موديل 2023 تباع بسعر 398 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة نيسان صني موديل 2023 يصل سعرها الي 429 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من نيسان صني موديل 2023 تتوافر بسعر 450 ألف جنيه .
الفئة الرابعة من سيارة نيسان صني موديل 2023 تباع بسعر 464 ألف جنيه .
4- بى واى دى F3 موديل 2023 :
تنتمي بى واى دى F3 موديل 2023 الي فئة السيارات السيدان الصينية ، وتحتوي علي محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 108 حصان، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 145 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .
الفئة الأولي من سيارة بى واى دى F3 موديل 2023 تباع بسعر 420 ألف جنيه، ويصل سعر الفئة الثانية الي 480 ألف جنيه .
5- شيرى اريزو 5 موديل 2023 :
عزم دوران سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 يصل الي 141 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 48 لتر ، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة 114 حصان .
الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 يصل سعرها الي 470 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 تباع بسعر 515 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 يصل سعرها الي 540 ألف جنيه .