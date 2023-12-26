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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حصاد 2023.. مقارنة بين أرخص 5 سيارات بالسوق المصري

حصاد 2023 .. مقارنة
حصاد 2023 .. مقارنة بين أرخص 5 سيارات بالسوق المصري

سوق السيارات المصري يتواجد به عدد غير محدود من طرازات السيارات الجديدة موديل 2022 و 2023 ، وتوافره تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت علي توافر الإصدارات لدي الوكلاء والموزعين .

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- يعرض موقع صدى البلد مقارنة بين أرخص 5 سيارات بالسوق المصري  :


1- بروتون ساجا موديل 2022 :

زودت سيارة بروتون ساجا موديل 2022 بمحرك سعه 1300 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتنتج قوة تصل الي 95 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 120 نيوتن/متر، وتحتاج الي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

 بروتون ساجا موديل 2022

الفئة الأولي سيارة بروتون ساجا موديل 2022 تباع بسعر 430 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة بروتون ساجا موديل 2022 يصل سعرها الي 465 ألف جنيه .

2- سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2022  :

تتسارع سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2022  من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ٍاعة في مدة 13.2 ثانية،  وتمتلك محرك سعه 1200 سي سي ، وتخرج قوة 85 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك ، وعزم دورانها يصل الي 113 نيوتن/متر .

 سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2022 

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2022  تباع بسعر 429 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها 529 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها يصل الي 544 ألف جنيه .

3- نيسان صني موديل 2023 :

قوة نيسان صني موديل 2023 تصل الي 108 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1500 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 41 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 134 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

نيسان صني موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة نيسان صني موديل 2023 تباع بسعر 398 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صني موديل 2023 يصل سعرها الي 429 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من نيسان صني موديل 2023 تتوافر بسعر 450 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صني موديل 2023 تباع بسعر 464 ألف جنيه .

4- بى واى دى‬ F3 موديل 2023 :

تنتمي بى واى دى‬ F3 موديل 2023 الي فئة السيارات السيدان الصينية ، وتحتوي علي محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 108 حصان، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 145 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

بى واى دى‬ F3 موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2023 تباع بسعر 420 ألف جنيه، ويصل سعر الفئة الثانية الي 480 ألف جنيه .

5- شيرى اريزو 5 موديل 2023 :

عزم دوران سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 يصل الي 141 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 48 لتر ، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة 114 حصان .

 شيرى اريزو 5 موديل 2023


الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 يصل سعرها الي 470 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 تباع بسعر 515 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 يصل سعرها الي 540 ألف جنيه .

ساجا موديل 2022 سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2022 نيسان صني موديل 2023 واى دى‬ F3 موديل 2023 شيري اريزو 5 موديل 2023

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