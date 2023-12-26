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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| سعر ومواصفات سيارة نيو ET9 موديل 2023 الجديدة

أسعار نيو ET9 الصينية
أسعار نيو ET9 الصينية الجديدة

أعلنت شركة نيو عن سياراتها الجديدة نيو ET9 ، وتنتمي ET9  لفئة السيارات السيدان، وسيتم تسليم السيارة خلال الربع الثاني من عام 2025 ، بالإضافة الي أن سيارة نيو ET9  مبنية علي منصة  NT 2.0 .

أسعار نيو ET9 الصينية الجديدة 

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- محرك نيو ET9 الصينية الجديدة :

أسعار نيو ET9 الصينية الجديدة 

تستمد سيارة  نيو ET9 الكهربائية قوتها من بطارية سعه 120 كيلووات/ساعة، وتدعم الشاحن السريع بتقنية 5C، وذلك يوفر إمكانية استعادة ما يصل إلى 255 كيلومتر من المدى خلال خمس دقائق فقط من الشحن.

- أبعاد نيو ET9 الصينية الجديدة :

أسعار نيو ET9 الصينية الجديدة 

تأتي سيارة نيو ET9 الصينية الجديدة بطول 5324 مم، وعرض 2016 مم، وارتفاع 1620 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3250 مم .

- مواصفات نيو ET9 الصينية الجديدة :

أسعار نيو ET9 الصينية الجديدة 

زودت سيارة نيو ET9 الصينية الجديدة بالعديد من التكنولوجيات الحديثة منها، نظام توجيه خلفي للعجلات، ونظام التعليق الذكي، وبها مضخات كهروهيدروليكية تسمح بتعديل ارتفاع السيارة بسرعة .

- أسعار نيو ET9 الصينية الجديدة :

أسعار نيو ET9 الصينية الجديدة 

ستباع سيارة نيو ET9 الصينية الجديدة  بسعر 800 ألف يوان صيني، أي ما يعادل 112 ألف دولار أمريكي تقريباً .
 

نيو نيو ET9 منصة NT 2 0 محرك نيو ET9 الصينية أبعاد نيو ET9 الصينية مواصفات نيو ET9 الصينية أسعار نيو ET9

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