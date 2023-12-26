شاهد| سعر ومواصفات سيارة نيو ET9 موديل 2023 الجديدة

أعلنت شركة نيو عن سياراتها الجديدة نيو ET9 ، وتنتمي ET9 لفئة السيارات السيدان، وسيتم تسليم السيارة خلال الربع الثاني من عام 2025 ، بالإضافة الي أن سيارة نيو ET9 مبنية علي منصة NT 2.0 .

أسعار نيو ET9 الصينية الجديدة

- محرك نيو ET9 الصينية الجديدة :

أسعار نيو ET9 الصينية الجديدة

تستمد سيارة نيو ET9 الكهربائية قوتها من بطارية سعه 120 كيلووات/ساعة، وتدعم الشاحن السريع بتقنية 5C، وذلك يوفر إمكانية استعادة ما يصل إلى 255 كيلومتر من المدى خلال خمس دقائق فقط من الشحن.

- أبعاد نيو ET9 الصينية الجديدة :

أسعار نيو ET9 الصينية الجديدة

تأتي سيارة نيو ET9 الصينية الجديدة بطول 5324 مم، وعرض 2016 مم، وارتفاع 1620 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3250 مم .

- مواصفات نيو ET9 الصينية الجديدة :

أسعار نيو ET9 الصينية الجديدة

زودت سيارة نيو ET9 الصينية الجديدة بالعديد من التكنولوجيات الحديثة منها، نظام توجيه خلفي للعجلات، ونظام التعليق الذكي، وبها مضخات كهروهيدروليكية تسمح بتعديل ارتفاع السيارة بسرعة .

- أسعار نيو ET9 الصينية الجديدة :

أسعار نيو ET9 الصينية الجديدة

ستباع سيارة نيو ET9 الصينية الجديدة بسعر 800 ألف يوان صيني، أي ما يعادل 112 ألف دولار أمريكي تقريباً .

