شاهد| سعر ومواصفات سيارة نيو ET9 موديل 2023 الجديدة

أعلنت شركة نيو عن سياراتها الجديدة نيو ET9 ، وتنتمي ET9 لفئة السيارات السيدان، وسيتم تسليم السيارة خلال الربع الثاني من عام 2025 ، بالإضافة الي أن سيارة نيو ET9 مبنية علي منصة NT 2.0 .
- محرك نيو ET9 الصينية الجديدة :
تستمد سيارة نيو ET9 الكهربائية قوتها من بطارية سعه 120 كيلووات/ساعة، وتدعم الشاحن السريع بتقنية 5C، وذلك يوفر إمكانية استعادة ما يصل إلى 255 كيلومتر من المدى خلال خمس دقائق فقط من الشحن.
- أبعاد نيو ET9 الصينية الجديدة :
تأتي سيارة نيو ET9 الصينية الجديدة بطول 5324 مم، وعرض 2016 مم، وارتفاع 1620 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3250 مم .
- مواصفات نيو ET9 الصينية الجديدة :
زودت سيارة نيو ET9 الصينية الجديدة بالعديد من التكنولوجيات الحديثة منها، نظام توجيه خلفي للعجلات، ونظام التعليق الذكي، وبها مضخات كهروهيدروليكية تسمح بتعديل ارتفاع السيارة بسرعة .
- أسعار نيو ET9 الصينية الجديدة :
ستباع سيارة نيو ET9 الصينية الجديدة بسعر 800 ألف يوان صيني، أي ما يعادل 112 ألف دولار أمريكي تقريباً .