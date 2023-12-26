سعر تويوتا بيلتا 2023.. تعرف عليه

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من السيارات الجديدة موديل 2023 ، وتوافره تلك الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بالسوق العالمي نتيجة تعرض قطاع صناعة السيارات العالمي ومروره بالعديد من الأزمات الطاحنة والتي كان من ضمنها عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

محرك تويوتا بيلتا اليابانية موديل 2023

- خلال السطور التالية تعرف علي سعر ومواصفات تويوتا بيلتا موديل 2023 التي تم جلبها الي مصر من قبل مصنع تويوتا في الهند ، وتعد هي أرخص طرازات تويوتا الجديدة بالسوق المصري .

- محرك تويوتا بيلتا اليابانية موديل 2023 :

محرك تويوتا بيلتا اليابانية موديل 2023

تحصل سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 103 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 138 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك .

- مواصفات تويوتا بيلتا السيدان موديل 2023 :

زودت سيارة تويوتا بيلتا السيدان موديل 2023 بالعديد من التكنولوجيات الحديثة منها، إضاءة LED خلفية وأمامية، ومصابيح ضباب أمامية ، وجنوط مقاس16 بوصة، ومفتاح ذكي، وزر لتشغيل المحرك.

محرك تويوتا بيلتا اليابانية موديل 2023

بالإضافة الي أن سيارة تويوتا بيلتا السيدان موديل 2023 تحتوي أيضا علي شاشة وسطية مقاس 7 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وبها حساسات خلفية ، وكاميرا، ومرايات داخلية ذاتية التعتيم، ومرايات جانبية كهربائية ، ومثبت سرعة.

- أسعار تويوتا بيلتا اليابانية موديل 2023 :

محرك تويوتا بيلتا اليابانية موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة تويوتا بيلتا السيدان موديل 2023 تباع بسعر 640 ألف جنيه، والفئة الثانية من السيارة اليابانية يصل سعرها الي 695 ألف جنيه .