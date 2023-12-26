كشفت شركة أوبل عن نسخة Long Range من سياراتها الجديدة أوبل Mokka-e الكهربائية ، حيث تنتمي موكا الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك أوبل Mokka-e الجديدة بمصر

- مواصفات أوبل Mokka-e الجديدة بمصر:

محرك أوبل Mokka-e الجديدة بمصر

زودت سيارة أوبل Mokka-e الجديدة بمصر بالعديد من التكنولوجيات الحديثة منها، نظام تحذير التصادم الأمامي، ونظام الكبح الاضطراري بالمدن، ونظام التعرف على المشاة وراكبي الدراجات، ووظيفة Stop و Go.

- محرك أوبل Mokka-e الجديدة بمصر :

تحصل سيارة أوبل Mokka-e الجديدة بمصر علي قوتها من بطارية سعه 54 كيلووات/ساعة، وذلك يمنح موكا مدي سير يصل الي 407 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

محرك أوبل Mokka-e الجديدة بمصر

تنتج أوبل Mokka-e الجديدة بمصر قوة تصل الي 156 حصان، وعزم دوران يصل الي 260 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة الكهربائية الجديدة من أوبل من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9 ثواني ، وتصل سرعتها القصوى الي 156 كم/ساعة .

- سعر أوبل Mokka-e الجديدة بمصر :

محرك أوبل Mokka-e الجديدة بمصر

ستباع سيارة أوبل Mokka-e الجديدة بسعر يصل الي 44.720 ألف يورو ، أي ما يعادل مليون و520 ألف جنيه مصري تقريبًا.