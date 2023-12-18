نيو ET5 Touring الكهربائية بالأسواق| صور

كشفت شركة نيو الصينية عن إصداراها الجديد نيو ET5 Touring الكهربائية ، وتنتمي ET5 Touring الي فئة السيارات الكومبو ، وتظهر بتصميم مميز وأنيق ، وذلك بفضل ما تحتوي عليه من تكنولوجيات متطورة .

مواصفات نيو ET5 Touring الكهربائية

- محرك نيو ET5 Touring الكهربائية :

مواصفات نيو ET5 Touring الكهربائية

تحصل سيارة نيو ET5 Touring الكهربائية علي قوتها من محركين كهربائيين بقوة 360 كيلووات أي ما يعادل 490 حصان ، ويصل عزم السيارة الكهربائية الي 700 نيوتن/متر .

مواصفات نيو ET5 Touring الكهربائية

تتسارع نيو ET5 Touring الكهربائية من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 4 ثواني ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

مواصفات نيو ET5 Touring الكهربائية

زودت سيارة نيو ET5 Touring الكهربائية ببطارية سعه 100 كيلووات/ساعة، ويمكن للسيارة الكهربائية الجديدة أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 50 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد ، ويصل حجم صندوق الخلفي الي 1300 لتر .

- مواصفات نيو ET5 Touring الكهربائية :

مقصورة نيو ET5 Touring الكهربائية

تحتوي سيارة نيو ET5 Touring الكهربائية علي الكير من المميزات منها، مصابيح LED ، و 6 وسائد هوائية ، ومنظم سرعات متوائم، وبها نظام للحفاظ على حارة السير، ونظام الدخول بدون مفتاح، وكاميرا للرجوع للخلف، ومقاعد مزودة بوظيفة التدليك.

