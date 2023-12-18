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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيو ET5 Touring الكهربائية بالأسواق| صور

مواصفات نيو ET5
مواصفات نيو ET5 Touring الكهربائية

كشفت شركة نيو الصينية عن إصداراها الجديد نيو ET5 Touring الكهربائية ، وتنتمي ET5 Touring الي فئة السيارات الكومبو ، وتظهر بتصميم مميز وأنيق ، وذلك بفضل ما تحتوي عليه من تكنولوجيات متطورة .

 مواصفات نيو ET5 Touring الكهربائية

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- محرك نيو ET5 Touring الكهربائية :

 مواصفات نيو ET5 Touring الكهربائية

تحصل سيارة نيو ET5 Touring الكهربائية علي قوتها من محركين كهربائيين بقوة 360 كيلووات أي ما يعادل 490 حصان ، ويصل عزم السيارة الكهربائية الي 700 نيوتن/متر .

 مواصفات نيو ET5 Touring الكهربائية

تتسارع نيو ET5 Touring الكهربائية من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 4 ثواني ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

 مواصفات نيو ET5 Touring الكهربائية

زودت سيارة نيو ET5 Touring الكهربائية ببطارية سعه 100 كيلووات/ساعة، ويمكن للسيارة الكهربائية الجديدة أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 50 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد ، ويصل حجم صندوق الخلفي الي 1300 لتر .

- مواصفات نيو ET5 Touring الكهربائية :

 مقصورة نيو ET5 Touring الكهربائية

تحتوي سيارة نيو ET5 Touring الكهربائية علي الكير من المميزات منها، مصابيح LED ، و 6 وسائد هوائية ، ومنظم سرعات متوائم، وبها نظام للحفاظ على حارة السير، ونظام الدخول بدون مفتاح، وكاميرا للرجوع للخلف، ومقاعد مزودة بوظيفة التدليك.
 

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