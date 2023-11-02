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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ارتفاع مبيعات علامة نيو الكهربائية في أكتوبر 2023

NIO
NIO

في أكتوبر، زادت عمليات تسليم السيارات الكهربائية العالمية لشركة NIO بنسبة 60 بالمائة تقريبًا على أساس سنوي إلى 16,074، وهو تحسن طفيف مقارنة بشهر سبتمبر (15,641).

ومع ذلك، لا تزال الأرقام تبدو منخفضة للغاية بحيث لا تجعل الشركة مربحة، حيث تقدر خسائر NIO بحوالي 35000 دولار لكل سيارة. يبدو أن هناك حاجة إلى تحقيق اختراق حقيقي في المبيعات حتى تصبح شركة NIO مربحة.

الغالبية العظمى من مبيعات NIO موجودة في الصين. وتقوم الشركة بتوسيع أعمالها في أوروبا أيضًا.

 

يتضمن حجم 16.074 وحدة في الشهر الماضي 11.086 سيارة كروس أوفر SUV (بزيادة 85 بالمائة على أساس سنوي) و4.988 سيارة سيدان (بزيادة 22 بالمائة على أساس سنوي). وقد شهدت كلا الفئتين نموا في الأشهر الأخيرة، وهو ما يعد علامة إيجابية. لا تقدم الشركة تفاصيل بين النماذج الفردية.

 

تسليمات NIO EV الشهر الماضي (التغيير السنوي):

سيارات كروس أوفر/SUV (EC6، ES6، EC7، ES7، ES8): 11,086 (زيادة بنسبة 85%)

سيارات السيدان (ET5، ET5 Touring، ET7): 4,988 (زيادة بنسبة 22%)

الإجمالي: 16,074 (بزيادة 60%)

 

وحتى الآن هذا العام، قامت شركة NIO بتسليم أكثر من 126000 سيارة كهربائية، وهو ما يزيد بنسبة 33 بالمائة عن العام الماضي.

 

عمليات تسليم NIO EV منذ بداية العام (التغير السنوي):

سيارات كروس أوفر SUV (EC6، ES6، EC7، ES7، ES8): 69,593 (بانخفاض 4%)

سيارات السيدان (ET5، ET5 Touring، ET7): 56,474 (زيادة بنسبة 186%)

الإجمالي: 126,067 (بزيادة 36%)

وللإشارة، فقد باعت شركة NIO، خلال 12 شهرًا من عام 2022، أكثر من 122 ألف سيارة كهربائية على مستوى العالم، وتأمل مضاعفة هذه النتيجة في عام 2023.

 

وبشكل تراكمي، باعت شركة NIO 415,6239 سيارة كهربائية، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا للعلامة التجارية التي أطلقت نموذجها الأول في يونيو 2018.

 

كما أشرنا في سبتمبر، أكملت NIO تحويل نموذجها من نظام NT1.0إلى نظام NT2.0وأصبحت جميع الطرز الآن مستندة إلى نظام NT2.0وتم تحديثها.

 

منصة تقنية NIO (NT2.0):

كروس أوفر/SUV: EC6الجديدة، ES6 الجديدة، EC7، ES7، ES8الجديدة

سيارات السيدان: ET5، ET5 تورينج (ET5T)، ET7

*في أوروبا، ES6 هو EL6، وES7 هو EL7

 

منصة NIO Technology (NT1.0) (متقاعدة):

EC6، ES6، ES8

 

اعتبارًا من نهاية أكتوبر، توسعت شبكة محطات تبديل البطاريات التابعة لشركة NIO إلى 2079 محطة على مستوى العالم (معظمها في الصين، مع عدد صغير من المواقع في أوروبا)، بما في ذلك 621 على طول الطرق السريعة في الصين.

 

وفي الوقت نفسه، تتكون شبكة الشحن الخاصة بـ NIO من 1,923 محطة شحن طاقة مع 9,122 شحن فائق و1,436 محطة شحن مع 10,457 شاحن وجهة.

Nio السيارات الكهربائية كروس اوفر SUV الصين

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