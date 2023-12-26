بـ 100 ألف جنيه .. سيارة بحالة جيدة للبيع |صور

سوق السيارات المصري للمستعمل يتواجد فيه كثير من طرازات السيارات المتاحة للشراء ، خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير معقول، بالإضافة الي أن السيارات المستعملة تتميز بسهولة إعادة بيعها، وتوافر قطع غيارها.

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مواصفات 5 سيارات مستعملة يصل سعرها الي 100 ألف جنيه .

1 - فيات لانشيا موديل 1993 :

فيات لانشيا موديل 1993

زودت سيارة فيات لانشيا موديل 1993 بمحرك سعه 1600 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف /كم، وبها رخصة سارية لمدة 5 شهور ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .



وتباع سيارة فيات لانشيا موديل 1993 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وقوة محركها.

2- هيونداي اكسيل موديل 1995 :

هيونداي اكسيل موديل 1995



تحتوي سيارة هيونداي اكسيل موديل 1995 علي رخصة سارية لمدة سنتين، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، وبها دهانات خارجية .

وتتوافر سيارة هيونداي اكسيل موديل 1995 داخل سوق السيارات بسعر 95 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

3- ميتسوبيشي لانسر موديل 1990 :

ميتسوبيشي لانسر موديل 1990

تحصل سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1990 على قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتباع باللون الأبيض، وبها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

يبلغ سعر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1990 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل 85 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

4- هوندا سيفيك موديل 1984 :

هوندا سيفيك موديل 1984

تمكنت سيارة هوندا سيفيك موديل 1984 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتباع باللون الأبيض، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها رخصة سارية لمدة سنتين، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية.

سعر سيارة هوندا سيفيك موديل 1984 داخل سوق السيارات المصري يصل الي 80 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .

5- لادا 2110 موديل 2002 :

لادا 2110 موديل 2002

تنقل قوة سيارة لادا 2110 موديل 2002 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 499 ألف/كم، وبها محرك سعه 1500 سي سي، وتباع باللون الفضي، ويجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

تأتي سيارة لادا 2110 موديل 2002 داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 75 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة.