عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس E 200 موديل 2023 بالسعر الرسمي

مواصفات مرسيدس E
مواصفات مرسيدس E 200 موديل 2023

ظهرت سيارة مرسيدس E 200 بـ سوق السيارات المصري خلال عام 2023 ، وتعتبر E 200 من أحدث إصدارات شركة مرسيدس الألمانية المتوافرة بالسوق المصري للسيارات، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من المشاكل ، وتنتمي E 200 الي فئة السيارات السيدان .

مواصفات مرسيدس E 200 موديل 2023 

تصميم مميز وأنيق.. اعرف سعر ومواصفات مرسيدس V الجديدة

شاهد.. مرسيدس سي كلاس 2026 الكهربائية تظهر لأول مرة

- مواصفات مرسيدس E 200 موديل 2023 :

مواصفات مرسيدس E 200 موديل 2023 

زودت مرسيدس E 200 موديل 2023 بالعديد من التكنولوجيات المتطورة منها، إنذار ضد السرقة، ومصابيح ضباب، وقفل مركزي للأبواب، وكاميرا خلفية، وزر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وGPS، ومثبت سرعة، ومقاعد كهربائية،  وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، وUSB، وبلوتوث، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس،  وباور ستيرنج، ونظام ذكى لركن السيارة، وريموت كنترول، ومرايات كهربائية، وفتحة سقف بانوراما .

مواصفات مرسيدس E 200 موديل 2023 

بالإضافة الي أن سيارة مرسيدس E 200  تحتوي أيضا علي ، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

- محرك مرسيدس E 200  السيدان الجديدة :

مواصفات مرسيدس E 200 موديل 2023 

عزم دوران سيارة مرسيدس E 200  يصل الي 320 نيوتن/متر، وتحصل مرسيدس E 200 موديل 2023 علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 7.5 ثانية، ويصل سعه خزان وقودها الي 66 لتر ، وبها قوة 197 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 240 كم/ساعة .

- سعر مرسيدس E 200 موديل 2023 الجديدة :

مواصفات مرسيدس E 200 موديل 2023 

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس E 200 موديل 2023 تباع بسعر 2 مليون و 950 ألف جنيه ، والفئة الثانية يصل سعرها الي 3 مليون و 350 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 3 مليون و 750 ألف جنيه .

E 200 مرسيدس E 200 موديل 2023 مرسيدس E 200 موديل 2023 محرك مرسيدس E 200 السيدان سعر مرسيدس E 200 موديل 2023 الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر نص اتهام أمن الدولة لمدير الكسب غير المشروع وآخرين بسبب معلومات سرية

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

أمطار غزيرة ورعدية تضرب 6 محافظات.. والقاهرة بالمساء|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن الطقس

7 لاعبين يطالبون بالرحيل.. تعديلات إجبارية في تشكيلة كولر أمام فيوتشر بنهائي السوبر

موضوعات متعلقة

تسلا تستدعي 120 ألف سيارة لهذا السبب

مواصفات فولكس فاجن جولف الفيس ليفت

نيسان قشقاي تظهر من جديد بزيادات سعرية

شاهد| كاديلاك فيستيك الأمريكية الجديدة

مكافأة 228 ألف جنيه لمن يشتري تلك السيارة من فولكس فاجن

إرشادات مهمة للحفاظ على السيارات المستعملة | تفاصيل

أسعار جلوري 330S بالأوفر برايس الجديد

نيسان صني موديل 2024 الجديدة تباع بهذه الأسعار

ترشيحاتنا

الخياط: اتفاقية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات توفر مليار دولار سنوياً

حزب الله يعلن استهداف مقر قيادة للاحتلال الإسرائيلي في لبنان

إيطاليا تعترض على تعيين بيني كشريئيل سفيرا لإسرائيل في روما

إنشاء أكبر مُجمع لصناعات الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط في مدينة السادات

وزيرة التضامن: ارتفاع معدلات الخصوبة في الريف وهذا سبب استمرار النمو السكاني

ضربة لإسرائيل.. ماذا يعني تعيين الأمم المتحدة سيجريد كاج منسقة إنسانية لغزة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

إطلاق أسماء النجوم على ميادين وشوارع مصر.. محمود عبد العزيز بالعلمين.. عادل إمام على كوبرى بصلاح سالم

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

للحامل.. فوائد مذهلة عند تناول البطاطا

فيديو

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ