مرسيدس E 200 موديل 2023 بالسعر الرسمي

ظهرت سيارة مرسيدس E 200 بـ سوق السيارات المصري خلال عام 2023 ، وتعتبر E 200 من أحدث إصدارات شركة مرسيدس الألمانية المتوافرة بالسوق المصري للسيارات، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من المشاكل ، وتنتمي E 200 الي فئة السيارات السيدان .

مواصفات مرسيدس E 200 موديل 2023

- مواصفات مرسيدس E 200 موديل 2023 :

مواصفات مرسيدس E 200 موديل 2023

زودت مرسيدس E 200 موديل 2023 بالعديد من التكنولوجيات المتطورة منها، إنذار ضد السرقة، ومصابيح ضباب، وقفل مركزي للأبواب، وكاميرا خلفية، وزر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وGPS، ومثبت سرعة، ومقاعد كهربائية، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، وUSB، وبلوتوث، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وباور ستيرنج، ونظام ذكى لركن السيارة، وريموت كنترول، ومرايات كهربائية، وفتحة سقف بانوراما .

مواصفات مرسيدس E 200 موديل 2023

بالإضافة الي أن سيارة مرسيدس E 200 تحتوي أيضا علي ، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

- محرك مرسيدس E 200 السيدان الجديدة :

مواصفات مرسيدس E 200 موديل 2023

عزم دوران سيارة مرسيدس E 200 يصل الي 320 نيوتن/متر، وتحصل مرسيدس E 200 موديل 2023 علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 7.5 ثانية، ويصل سعه خزان وقودها الي 66 لتر ، وبها قوة 197 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 240 كم/ساعة .

- سعر مرسيدس E 200 موديل 2023 الجديدة :

مواصفات مرسيدس E 200 موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس E 200 موديل 2023 تباع بسعر 2 مليون و 950 ألف جنيه ، والفئة الثانية يصل سعرها الي 3 مليون و 350 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 3 مليون و 750 ألف جنيه .