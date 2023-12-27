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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد | همر EV موديل 2024 الكهربائية بالكامل

همر EV موديل 2024
همر EV موديل 2024 الكهربائية

كشفت شركة همر عن سياراتها الجديدة همر EV موديل 2024 الكهربائية بالكامل  ، وتنتمي همر EV  الي فئة السيارات الـ SUV و SUT ، وتظهر همر EV بتصميم مميز بفضل احتوائها علي العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة .

همر EV موديل 2024 الكهربائية

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سيارة جي إم سي EV HUMMER سوف تسهم في رفع مستوى المنافسة والرواج داخل سوق السيارات بالمملكة العربية السعودية وذلك بفضل انتمائها لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات .

- محرك همر EV موديل 2024 الكهربائية :

همر EV موديل 2024 الكهربائية

تحصل سيارة همر EV موديل 2024 الكهربائية علي قوتها من 3 محركات كهربائية ، وتخرج قوة تصل الي 830 حصان، وعزم دورانها يصل الي 15592 نيوتن/متر، وبها نظام مراقبة مكون من 18 كاميرا لمساعدة السائق بالرؤية حول المركبة، مع العديد من خصائص السلامة النشطة القياسية .

همر EV موديل 2024 الكهربائية

ستتوافر سيارة همر EV موديل 2024 الكهربائية داخل المملكة العربية السعودية مع بداية عام 2024 ، وتتميز همر EV موديل 2024 الكهربائية .

همر همر EV EV موديل 2024 الكهربائية محرك همر محرك همر EV جي إم سي

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