شاهد | همر EV موديل 2024 الكهربائية بالكامل

كشفت شركة همر عن سياراتها الجديدة همر EV موديل 2024 الكهربائية بالكامل ، وتنتمي همر EV الي فئة السيارات الـ SUV و SUT ، وتظهر همر EV بتصميم مميز بفضل احتوائها علي العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة .
سيارة جي إم سي EV HUMMER سوف تسهم في رفع مستوى المنافسة والرواج داخل سوق السيارات بالمملكة العربية السعودية وذلك بفضل انتمائها لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات .
- محرك همر EV موديل 2024 الكهربائية :
تحصل سيارة همر EV موديل 2024 الكهربائية علي قوتها من 3 محركات كهربائية ، وتخرج قوة تصل الي 830 حصان، وعزم دورانها يصل الي 15592 نيوتن/متر، وبها نظام مراقبة مكون من 18 كاميرا لمساعدة السائق بالرؤية حول المركبة، مع العديد من خصائص السلامة النشطة القياسية .
ستتوافر سيارة همر EV موديل 2024 الكهربائية داخل المملكة العربية السعودية مع بداية عام 2024 ، وتتميز همر EV موديل 2024 الكهربائية .