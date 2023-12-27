شاهد | همر EV موديل 2024 الكهربائية بالكامل

كشفت شركة همر عن سياراتها الجديدة همر EV موديل 2024 الكهربائية بالكامل ، وتنتمي همر EV الي فئة السيارات الـ SUV و SUT ، وتظهر همر EV بتصميم مميز بفضل احتوائها علي العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة .

همر EV موديل 2024 الكهربائية

سيارة جي إم سي EV HUMMER سوف تسهم في رفع مستوى المنافسة والرواج داخل سوق السيارات بالمملكة العربية السعودية وذلك بفضل انتمائها لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات .

- محرك همر EV موديل 2024 الكهربائية :

همر EV موديل 2024 الكهربائية

تحصل سيارة همر EV موديل 2024 الكهربائية علي قوتها من 3 محركات كهربائية ، وتخرج قوة تصل الي 830 حصان، وعزم دورانها يصل الي 15592 نيوتن/متر، وبها نظام مراقبة مكون من 18 كاميرا لمساعدة السائق بالرؤية حول المركبة، مع العديد من خصائص السلامة النشطة القياسية .

همر EV موديل 2024 الكهربائية

ستتوافر سيارة همر EV موديل 2024 الكهربائية داخل المملكة العربية السعودية مع بداية عام 2024 ، وتتميز همر EV موديل 2024 الكهربائية .