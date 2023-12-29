بـ 180 ألف جنيه.. اشترِ سيارة فرنسية "هاتشباك"

تعتبر النسخة بيجو 206 من اشهر السيارات الفرنسية التي قدمت للسوق المصري، حيث اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى حجمها الصغير، مع تصميم الهاتشباك الشبابي، بالاضافة إلى ملامح السيارة الحادة، إلى جانب القدرات الفنية والتجهيزات.

اشتري سيارة فرنسية "هاتشباك"

وظهرت السيارة بيجو 206 موديل 2001 للبيع على الانترنت، بواسطة احد الصفحات الشهيرة والمتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، بعد أن خاضت السيارة مسافة إجمالية قدرها 200 الف كيلومتر، وتأتي هذه النسخة بمفهوم الفبريكا من الداخل، بينما تم تحدث الطلاء الخارجي عدا السقف.

بيجو 206 موديل 2001

وتأتي السيارة بيجو 206 برخصة سارية لمدة 3 سنوات، مع تجهيزات فنية تتضمن، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، سنتر لوك، فرش جلد يتضمن المقاعد والارضية، عجلة قيادة باور، مكيف هواء يعمل بكفاءة، نظام صوتي ترفيهي مدخل AUX و USB.

بيجو 206 موديل 2001

وتضم السيارة بيجو 206 موديل 2001 مصابيح امامية تتسم بالشراسة مع واجهة حادة الشكل، بالاضافة إلى شارات جانبية ناحية الرفارف، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 حصان.

بيجو 206 موديل 2001

سعر السيارة بيجو 206 موديل 2001

ظهرت السيارة بيجو 206 موديل 2001 للبيع على الانترنت بسعر يبلغ 180 الف جنيه، وننصح دومًا باتباع عملية الفحص الشامل للسيارة قبل اتتمام عملية الشراء، مع اخذ تقرير يفيد بحالة السيارة الفنية