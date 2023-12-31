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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أعطال تصيب سيارتك فجأة من دون تحذيرات

أعطال قد تصيب سيارتك
أعطال قد تصيب سيارتك فجأة بدون تحذيرات

تتعرض السيارات دائما علي الطرق السريعة لعدة أعطال مفاجأة ويحدث ذلك دون سابق إنذار ودون تحذيرات مسبقة، وتظهر تلك الأعطال بالأجزاء الميكانيكية والكهربائية التي يتكون منها محرك السيارة.

 أعطال قد تصيب سيارتك فجأة بدون تحذيرات

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تظهر هذه الأعطال نتيجة ظهور أي تلف بأحد مكونات السيارة الميكانيكية ، وبالتالي تلك الأعطال تمنع السيارة من الحركة ويمكن أن تمنع محرك السيارة من العمل بحالة جيدة.

1- عدم القدرة علي تشغيل المحرك :

 أعطال قد تصيب سيارتك فجأة بدون تحذيرات

هناك عدة أسباب تمنع محرك السيارة من العمل منها  ضعف البطارية أو تلفها، أو ظهور  مشكلة بمولد الكهرباء، بالإضافة الي تعرض البوجيهات للتلف.

2- ضعف عزم السيارة :

 أعطال قد تصيب سيارتك فجأة بدون تحذيرات

حدوث أي مشكلة بـ موبينة السيارة او بالبوجيات تؤدي الي ضعف عزم السيارة ، بالإضافة الي انها تفقدها القدرة علي التسارع .

3- ارتفاع حرارة المحرك :

 أعطال قد تصيب سيارتك فجأة بدون تحذيرات

هناك عدة أسباب تؤدي الي ارتفاع حرارة محرك السيارة منها، نقص سائل التبريد ، او توقف مروحة التبريد عن العمل .

4- حدوث اهتزاز بالسيارة :

 أعطال قد تصيب سيارتك فجأة بدون تحذيرات

اهتزاز السيارة علي سرعات منخفضة دائما يكون سببه تجاهل ترصيص إطارات السيارة .

5- ظهور رائحة وقود بالمقصورة :

 أعطال قد تصيب سيارتك فجأة بدون تحذيرات

يرجع ظهور رائحة الوقود بداخل المقصورة لعدة أسباب منها ، تلف الأنابيب الخاصة بشكمان السيارة، أو ظهور تسريب للوقود من الطرمبة أو الأنابيب الخاصة بالوقود .

6- ارتفاع استهلاك الوقود :

 أعطال قد تصيب سيارتك فجأة بدون تحذيرات

تستهلك السيارة كميات اكبر من الوقود عند تلف  فلتر الهواء أو حساس الأوكسجين أو تلف البوجيهات .

7- عند الضغط على الفرامل تهتز السيارة :

 أعطال قد تصيب سيارتك فجأة بدون تحذيرات

تحدث هذه الهزة بالسيارة عند الضغط علي الفرامل نتيجة انتهاء العمر الافتراضي للطنابير، أو ظهور اعوجاج بالطنابير  .

8- ظهور صوت بناقل الحركة :

 أعطال قد تصيب سيارتك فجأة بدون تحذيرات

يظهر صوت بناقل الحركة عند التنقل بين الغيارات وبعضها البعض بسبب نقص زيت ناقل الحركة .

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