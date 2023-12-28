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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

روبوت تسلا يهاجم أحد مهندسي الشركة| تفاصيل

روبوت تسلا يهاجم
روبوت تسلا يهاجم أحد مهندسي الشركة

تعرض روبوت يعمل في شركة تسلا لعطل فني أدى إلى هجومه على أحد المهندسين العاملين بالشركة ، وذلك بعدما هاجم الروبوت المهندس من خلال غرس مخالبه المعدينة بذراع وظهر المهندس .

روبوت تسلا يهاجم أحد مهندسي الشركة

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بعدما تعرض المهندس للهجوم فر هارباً وهو متأثر بجراحه ، وذلك نتيجة فقده للكثير من الدماء نتيجة إصابته البالغة .

تعرض ذلك المهندس للهجوم في مصنع تسلا الذي يطلق عليه " جيجا تكساس "، ويقع مقره في أوستن عاصمة ولاية تكساس الأمريكية .

روبوت تسلا يهاجم أحد مهندسي الشركة

المهندس كان يعد برنامجاً لاثنين من الروبوتات قبل ان يقوم الروبوت بتثبيته قبل ان يغرس مخالبه في ظهرة وزراعة ، وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يقوم بها الروبوت الذي يعمل بمصانع سيارات تسلا بالهجوم الشرس على العاملين .

- وظيفة الروبوتات بمصنع تسلا الكهربائي :

روبوت تسلا يهاجم أحد مهندسي الشركة

الروبوت مخصص في مصانع  لالتقاط ونقل أجزاء السيارة المصنوعة من الألومنيوم المصبوب حديثاً ، بالاضافة الي ان المهندس الذي تعرض لهذه الإصابة بوضع جيد جداً لدرجة أنه لا يحتاج إلى إجازة مرضية من العمل .

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